VfL-Junioren wollen perfekte Pokal-Woche

Nach dem DFB-Pokal ist vor dem Niedersachsen-Pokal: Die A-Junioren des VfL Wolfsburg wollen ihre „Cup-Woche“ nach dem 3:2-Sieg bei Dynamo Dresden nun auf Landesebene erfolgreich abschließen. Dafür muss das Team des Wolfsburger U19-Trainers Christian Wimmer am Mittwochabend (18.30 Uhr) in der zweiten Runde bei Eintracht Northeim bestehen.

Personell muss Wimmer umstellen: Fabio Di Michele-Sanchez, Moses Otuali, Niko Vukancic, Kobe Hernandez-Foster und Anselmo Garcia Mac-Nulty helfen am Mittwoch (19 Uhr) in der U23 aus, die beim TSV Havelse gastiert. Aus der eigenen U17 rücken dafür Matthew Meier und Aurel Wagbe in auf.

Wimmer nimmt sein Team in die Pflicht

Was die Aufstellung betrifft, lässt sich Wimmer sogar etwas in die Karten schauen: „Gil Walther wird nach langer Verletzung spielen, um Praxis zu sammeln“, so der 35-Jährige. Die anderen U19-Akteure nimmt er in die Pflicht: „Jeder von ihnen muss fähig sein, gegen Northeim zu bestehen.“ Die Eintracht ist Vorletzter der Niedersachsenliga-Staffel Braunschweig/Hannover und hat gerade gegen VfL-Stadtrivale Lupo Martini mit 1:4 verloren.

Für den Pokal heißt das aber nicht unbedingt viel. Die Northeimer werden hochmotiviert sein, um dem VfL einen heißen Fight zu liefern. Dessen ist sich der VfL-Trainer bewusst: „Wir dürfen Northeim nicht unterschätzen und müssen uns auf unsere Stärken besinnen.“

Die VfL-Offensive überzeugt bisher

Verlassen kann sich der Coach dabei auf seine Offensive: Zehn Tore in vier Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. „Das Entscheidende ist, dass wir auch nach Rückständen an unserem Konzept festgehalten haben“, meint Wimmer. Die bisher noch eher wackelige und durch oftmalige Wechsel wenig eingespielte Defensive möchte Wimmer gegen den unterklassigen Gegner sattelfest sehen: „Wir wollen zu Null spielen und eine Runde weiter kommen.“ Dann wäre es nach dem Sieg im DFB-Junioren-Pokal die perfekte Pokalwoche.