Der Kapitän des SSV Neuhaus weiß, dass die Einzeln nun besonders wichtig sind: Gabor Nagy und Co. müssen beim ebenfalls gut gestarteten MTV Wolfenbüttel antreten.

Wolfsburg. Der SSV Neuhaus muss in der Tischtennis-Verbandsliga zum MTV Wolfenbüttel – und setzt auf seine größte Stärke.

Die nächste hohe Hürde: Am Samstag (16 Uhr) muss der SSV Neuhaus in der Tischtennis-Verbandsliga beim MTV Wolfenbüttel antreten. In der Tabelle liegen die Konkurrenten mit jeweils 4:0 Punkten gleichauf. Daher werden im Vorfeld spannende und sehr umkämpfte Duelle erwartet.

„In der vergangenen Saison waren immer die Doppel spielentscheidend. Im letzten Aufeinandertreffen konnten wir drei von vier Doppeln gewinnen. Hätten nur die Einzel gezählt, wäre Wolfenbüttel als Sieger hervorgegangen“, berichtet SSV-Kapitän Gabor Nagy und erklärt: „Deshalb ist es in dieser Partie umso wichtiger, sich häufiger in den Einzeln durchzusetzen. Wenn uns das gelingt, können wir weiter oben in der Tabelle angreifen. Das wird ein schweres und wichtiges Auswärtsspiel für uns.“ Neuhaus hat sich ordentlich verstärkt Das Team aus Wolfenbüttel hat sich im Vergleich zur vorangegangenen Saison nicht verändert, was für das SSV-Sextett spricht. Denn das hat sich bekanntlich mit Uwe Bertram und Nils Baartz ordentlich verstärkt. „Unser Ziel ist es daher, beide Punkte mit nach Hause zu nehmen“, sagt Nagy. Die Neuhäuser bleiben bei ihrer Aufstellung mit Niklas Beliaev und Serkan Ceylan als Spitzenduo. Dahinter folgen Bertram und Nagy in der Mitte sowie Baartz und Jonathan Aretz im unteren Paarkreuz. Bisheriges Aushängeschild mit weißer Weste sind Beliaev und Bertram. Beide mussten sich schon in dem einen oder anderen Duell durchbeißen und durchkämpfen, waren aber maßgeblich an den Erfolgen gegen SC Marklohe II und Arminia Vechelde beteiligt. Beliaev sagt: „Wir haben einen echten Traumstart hingelegt. Nach den zwei unterschiedlichen Partien zeigte sich bereits, wie ausgeglichen und auch unberechenbar die Liga durch den Wegfall der Doppel geworden ist.“ Der SSV will mit guter Stimmung punkten Die Zugänge von Bertram und Baartz sieht Beliaev als „riesige Bereicherung, sowohl menschlich als auch von ihrer Spielstärke her“. Durch das gemeinsame Training sei man bereits gut zusammengewachsen. Auch Bertram fühlt sich wohl im neuen Team und erzählt: „Da wir uns alle schon über viele Jahre kennen, war das Einleben überhaupt kein Problem. Die Stimmung im Team ist gut, und ich bin sicher, sie wäre es auch, wenn wir anders in die Saison gestartet wären. Es macht einfach Spaß, mit den Jungs zu spielen.“ Die neuen Punktegaranten sind sich zudem sicher, im oberen Tabellendrittel zu landen. Laut Bertram müsse man sich zunächst auf das kommende schwere Spiel konzentrieren und beim Gegner mit einem starken oberen sowie mittleren Paarkreuz rechnen. Beliaev weiß: „Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen.“