Die sich anbahnende Rückkehr zweier Leistungsträger sorgt bei den Fußballern des SV Reislingen-Neuhaus dafür, dass vor dem schweren Landesliga-Spiel beim SSV Kästorf Hoffnung besteht. Doch wie fit sind Torben Brechbühler und Dennis Carusone?

Mit jeder Woche, die vergeht, kommt Tahar Gritli dem Zeitpunkt näher, an dem er seine erste Elf aufbieten kann. Zum Start gegen Calberlah (1:1) fehlten dem SVR-Trainer mit Kapitän Brechbühler sowie den Mittelfeldlenkern Carusone und Mohamad Dallali gleich drei Schlüsselspieler – Ausfälle, die kaum ein Landesligist so einfach verkraftet. Gritli betont: „Wenn sie nicht dabei sind, spielen wir anders.“ Auf Dallali (Rotsperre) wird Reislingen noch ein Spiel verzichten müssen. Im Derby gegen Vorsfelde ist der Stratege wieder spielberechtigt.

Gritli hofft auf Brechbühler und Carusone

Brechbühler und Carusone bremsten Verletzungen aus. Der Kapitän hatte sich vor sieben Wochen einen Rippen-Anbruch zugezogen. Carusone plagt eine Schulterverletzung. „Das Problem ist für beide der Zweikampf. Wenn es härter zugeht, drohen Schmerzen“, erklärt Gritli.

Beide sind nun aber so weit, dass sie zurückkehren könnten. Sowohl Brechbühler als auch Carusone trainieren mit der Mannschaft, machen alle Übungen mit, mit einer Einschränkung: „Noch gehen sie mit angezogener Handbremse in die Zweikämpfe. Das ist Kopfsache“, sagt Gritli. Der Coach hofft, seine Führungsspieler bis Sonntag in Matchform zu bekommen. „Wir werden uns austauschen, viel reden“, sagt Gritli. „Zweikämpfe sind für beide nicht zu vermeiden.“ Das Abschlusstraining am Freitag werde Antworten liefern, so Gritli. „Danach entscheiden wir.“

Kein Verschanzen, aber auch kein Hurra-Stil

Sicher ist, dass Sam Cichy ausfallen wird. Der Außenverteidiger zog sich gegen Calberlah einen Muskelfaserriss zu. Doch auf der defensiven Außenposition ist der SVR gut besetzt. Edmond Berisha und Dennis Karatas stehen bereit. „Auch andere können sich noch anbieten“, betont Gritli.

Die Begegnung mit Topteam Kästorf, das zum Start gleich mal ein 5:1 in Isenbüttel einfuhr, geht der Trainer mutig an. „Wir werden uns nicht am eigenen Sechzehner verschanzen“, verspricht Gritli, betont aber gleichzeitig: „Im Hurra-Stil spielen wir allerdings auch nicht.“

SVR-Tore sollen in diesem Jahr doppelt helfen

Dabei wäre das eine „gemeinnützige Taktik“. Denn die Reislinger haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der jedes SVR-Tor in der Saison 2020/21 Bares wert ist. Die Reislinger Zuschauer können mitmachen, indem sie auf einem bei Heimspielen ausliegenden Formular angeben, wie viel Geld sie pro Treffer spenden möchten. Die Einnahmen gehen an die Organisationen „Freundeskreis der Leukämiehilfe e.V.“ und „Bildung für Kinder in Afghanistan e.V.“. „Die Idee ist in der Mannschaft entstanden. Das ist eine tolle Aktion, und wir hoffen auf viel Unterstützung“, sagt Gritli.

SSV Kästorf – SV Reislingen-Neuh. Sonntag, 14.30 Uhr.