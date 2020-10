Die Herbstferien hinterlassen im Wolfsburger Juniorenfußball Spuren: In den höherklassigen Nachwuchsligen waren lediglich drei heimische Teams im Einsatz.

B-Junioren-Landesliga

Lupo Martini Wolfsburg – JSG Goslar 4:2 (1:0). Tore: 1:0, 3:2 Adalbert (23., 79.), 1:1 Hildmann (51.), 1:2 Kronemann (55.), 2:2 Cioffo (70.), 4:2 Mastrogiorgio (80.). Gegen die JSG zeigten die Italiener beeindruckende Comeback-Qualitäten. Zunächst ging es hin und her, die Gäste drehten Lupos Führung zu Beginn des zweiten Durchgangs in ein 2:1. Nach einer Fünf-Minuten-Zeitstrafe gegen Lupo (63.) drehten die Gastgeber aber auf, und in einer furiosen Schlussphase sorgten Florent Adalbert und Nevio Mastrogiorgio mit ihren Treffern für den Last-Minute-Sieg.

SSV Vorsfelde – 1. SC Göttingen 05 1:4 (1:1). Tore: 1:0 Müller (9.), 1:1 Gürcan (11.), 1:2, 1:4 Gremler (41., 75.), 1:3 Bahrami (62.). Gegen den neuen Tabellenführer kamen die Eberstädter gut in die Partie und gingen nach nur wenigen Minuten in Führung. Diese hatte allerdings nur kurz Bestand, die Göttinger egalisierten schnell. Die Gäste erwischten nach dem Wiederanpfiff einen Blitzstart, im weiteren Verlauf legten sie noch doppelt nach, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage und Tabellenplatz 9 für die Vorsfelder stehen.

C-Junioren-Regionalliga

VfL Wolfsburg U15 – JFV Weyhe-Stuhr 8:0 (5:0). Tore: 1:0, 4:0, 8:0 Bosacki (18., 29., 60.), 2:0 Grobauer (21.), 3:0 Bröger (29.), 5:0 Jansen (35.), 6:0 Prokopp (40.), 7:0 Aslanidis (53.). Die U15 des VfL bleibt in der Erfolgsspur – gegen Weyhe gab’s einen Kantersieg. Mit neun Zählern aus drei Partien behalten die VfLer ihre blütenweiße Weste. Gegen den JFV spiegelte sich ab Mitte des ersten Durchgangs die Überlegenheit auch in Treffern wider. Oliwier Bosacki eröffnete den Torreigen, bis zur Pause ließ die U15 vier weitere folgen. Auch nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber in schöner Regelmäßigkeit weiter jubeln, den Schlusspunkt setzte erneut Bosacki mit seinem dritten Treffer.