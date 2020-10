Kann der MTV Vorsfelde ohne Pilymayer auch bestehen?

Geht es auch ohne die Erfolgstrainerin? Márta Pilmayer hat zum Ende der vergangenen Saison Frauenhandball-Landesligist MTV Vorsfelde verlassen. Stefan Schönfeldt übernahm. Der neue Coach will nun das Ergebnis der zurückliegenden Spielzeit bestätigen und mit den MTV-Handballerinnen den Klassenerhalt schaffen.

Fast zwei Jahre hatte sie sich in Geduld geübt, im Frühjahr 2020 zog Vorsfeldes Aufstiegstrainerin Pilmayer dann einen Schlussstrich. Die gebürtige Ungarin beendete die Zusammenarbeit mit dem MTV. Man sei jedoch im Guten auseinandergegangen, versichert Pilmayer.

Trainingssituation ein Problem

Doch wie kam es zur Trennung? Sportlich lief es schließlich gut, Pilmayer war souverän in die Landesliga aufgestiegen, hatte große Pläne – perspektivisch sollte es in die Oberliga gehen. Der Grund für ihren Abgang war ein ganz anderer. Pilmayer störte sich an der Hallensituation. Die sah folgendermaßen aus: Zweimal pro Woche trainierten die Vorsfelderinnen, eine Einheit fand im Eichholz statt, eine in Kreuzheide. Die Halle musste sich die Erste jedoch an beiden Tagen mit der Reserve teilen. „Wir haben viel überlegt, aber mehr Hallenzeiten konnte der Verein nicht bieten“, erzählt sie.

Ihr Team hatte also stets nur ein halbes Feld. Für die ehrgeizige Übungsleiterin war das zu wenig. „So konnte ich die Spielerinnen nicht weiterentwickeln“, sagt Pilmayer. „Wir konnten kein Tempospiel trainieren, keine Gegenstöße einstudieren.“ Die MTV-Verantwortlichen wussten um die Probleme. „Wir haben immer offen kommuniziert“, erklärt Pilmayer.

Rückkehr ist möglich

Pilmayer trat im Frühjahr zurück, merkt aber an: „Ich bin offen für Gespräche mit dem MTV. Vielleicht übernehme ich irgendwann mal ein Jugendteam.“ Erst einmal ist die Ungarin aber beim TV Hannover-Badenstedt eingebunden. Bis Jahresende coacht sie die weibliche A-Jugend, die in der Oberliga spielt.

In Vorsfelde ist derweil Schönfeldt als Trainer installiert worden. Der war als Übungsleiter beim TSV Schöppenstedt und der SG Sickte/Schandelah beschäftigt. Für den Verband ist er als Referent für Kinder- und Jugendhandball tätig.

Zum Start gegen Edemissen

Nun will Schönfeldt den Weg Pilmayers fortsetzen und den MTV in der Landesliga etablieren. Los geht’s für die Vorsfelderinnen mit einem Heimspiel gegen die HSG Nord Edemissen. Bei nur zehn Teams in der Liga und einem folglich stark ausgedünnten Spielplan kommt jeder Begegnung eine noch höhere Bedeutung zu – so auch dem Auftaktspiel.

MTV Vorsfelde – HSG N. Edemissen, Samstag, 16 Uhr, Halle Im Eichholz.