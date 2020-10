Almas-Vertrag: Ist am Montag alles klar?

Deniz Almas ist der schnellste Deutsche im Jahr 2020. Der Sprinter des VfL Wolfsburg lief Jahresbestzeit, war eineinhalb Monate sogar schnellster Mann Europas und kann in den kommenden Jahren sowohl am deutschen Rekord (Julian Reus mit 10,01 Sekunden) als auch an der magischen 10-Sekunden-Grenze über 100 Meter kratzen. Die Frage, die sich zuletzt stellte: Tut er das auch im Trikot des VfL? Sein Vertrag läuft am Ende des Jahres aus. Unterschrieben ist bisher nichts, doch es sieht so aus, als bleibt der schnellste Deutsche auch der schnellste Wolf.

Am Montag wird sich der Gesamtverein mit dieser Personalie beschäftigen. Der Almas-Vertrag steht auf der Tagesordnung für die Präsidiumssitzung am Elsterweg. Dass die Vertragsverlängerung scheitert, ist unwahrscheinlich. Die Eckdaten wurden bereits im Vorfeld abgeklopft und besprochen. Gibt das Präsidium um den Vorsitzenden Peter Haase am Montag sein Okay, dann dürfte die Unterschrift Formsache sein. Denn auch Almas weiß, was er am VfL hat, sagte zuletzt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Wir hatten schon gute Gespräche und sind auf einem sehr guten Weg.“

VfL will für zwei Jahre mit Almas verlängern

Einige Details sind bereits durchgesickert: Der VfL will seinen Topsprinter nicht wie in der Vergangenheit für ein weiteres Jahr binden, sondern gleich für zwei. Und das hat gute Gründe: Almas hat in 2020 einen in dieser Form nicht gerade erwarteten Sprung gemacht. Bereits bei der Hallen-DM in Leipzig im Februar hatte er mit dem Titel über 60 Meter aufhorchen lassen. Und nachdem die Freiluft-Saison wegen Corona später und unter verschärften Bedingungen gestartet war, startete Almas richtig durch: Er lief deutsche Jahresbestzeit (10,08 Sekunden in Weinheim) und bestätigte seine Gala-Form eine Woche später mit dem DM-Titel über 100 Meter in Braunschweig in 10,09 Sekunden. Sowohl der 23-Jährige als auch der VfL, für den es der erste DM-Titel in der Königsklasse des Sprints war, waren in aller Munde.

Mehr zum DM-Erfolg von Deniz Almas:

Almas krönt sich mit der nächsten Topzeit zum deutschen Meister

Sprintstar Deniz Almas- „Jetzt habe ich richtig Blut geleckt“

Vier Rennen in 15 Tagen – Almas überzeugt trotzdem

Almas soll als VfL-Sprinter bei Olympia in Tokio starten

Ganz wichtig: Werden die Olympischen Spiele 2021 in Tokio nachgeholt und qualifiziert sich Almas dafür, dann startet er als VfL-Athlet. Dem Quantensprung in den Leistungen wird auch durch eine Aufbesserung der Bezüge Rechnung getragen, zudem soll ihm über den VfL e. V. ein Auto gestellt werden. So ähnlich war es bereits beim langjährigen Wolfsburger Sprint-Aushängeschild Sven Knipphals gelaufen, der Almas aus Leipzig kennt und diesen auch zum VfL vermittelt hat.

Vermehrt Auftritte in Wolfsburg?

Im Gegenzug dürfte der in Calw geborene Topathlet vom Klub etwas mehr eingebunden werden. Öffentlichkeitswirksame Termine in der Stadt, wie sein Gastauftritt im Training der VfL-Profifußballer, dürften häufiger werden. Schließlich sollen so viele wie möglich wissen, dass der schnellste Deutsche des Jahres der schnellste Wolf ist.