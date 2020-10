Ein gutes Drittel der Fußballsaison ist bereits gespielt – jetzt geht es in die heiße Herbst-Phase der 1. Kreisklasse. Aufgrund eines Corona-Falles bei Gegner Sport Union Wolfsburg wurde das Heimspiel des VfB Fallersleben II abgesetzt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Spitzenreiter TSV Hehlingen II empfängt unterdessen aber am Sonntag (Anpfiff 12 Uhr) den starken Aufsteiger MTV Hattorf. Gegen den Tabellendritten will das Team von Gerald Schröder die Tabellenführung bestätigen. „Wir können die Favoritenrolle nicht wegdiskutieren. Wir stehen auch zu Recht dort, wo wir stehen. Alles andere als drei Punkte als Ziel auszugeben, wäre nicht korrekt“, erklärt der Hehlinger Trainer vor dem Heimspiel.

Wetterbedingte Absage droht

„Zwar sind aufgrund der Witterungsbedingungen die Trainingsverhältnisse nicht gut, aber wir wollen den nächsten Sieg“, ergänzt er. Allerdings steht die Austragung des Spiels auf der Kippe. Die andauernden Regenfälle setzen dem ohnehin anfälligen Hehlinger Platz stark zu, sowohl das Duell der Bezirksliga-Elf als auch das der Reserve drohen auszufallen. „Es sieht leider nicht allzu gut aus“, so Schröder.

Auf Liga-Neuling SV Barnstorf II wartet am Sonntag eine Mammutaufgabe: Der Aufsteiger trifft zu Hause auf die Drittvertretung des SSV Vorsfelde (Beginn 12 Uhr). „Der SSV wird mit Sicherheit mit viel Wut im Bauch anreisen und loslegen wie die Feuerwehr“, erwartet Barnstorfs Trainer Florian Gemeinhardt eine hochmotivierte Truppe der Eberstädter, die in der Vorwoche ihre erste Liga-Niederlage seit Juni 2018 kassierten. Doch auch die Gastgeber wollen sich nicht verstecken und strotzen nach zuletzt zwei Liga-Siegen in Folge vor Selbstvertrauen.

Pokalpleite im Hinterkopf

Anfang des Monats allerdings hatte es für die Barnstorfer im Pokal noch eine 0:5-Pleite gegen den SSV gesetzt. „Daher wissen wir um die Schwere der Aufgabe. Aber auch wir sind in der neuen Klasse mittlerweile angekommen und wollen es den Vorsfeldern so schwer wie möglich machen. Wir bauen auf unsere kompakte Defensive“, so der Barnstorfer Übungsleiter. Zumal es für die SVB-Reserve auch darum geht, die Heimbilanz aufzupolieren. In der taucht erst ein Zähler auf.

Außerdem spielen: TSV Hehlingen II – MTV Hattorf (12 Uhr), TSV Heiligendorf II – ESV Wolfsburg II (12.45 Uhr), SV Sandkamp – DJK Wolfsburg, VfR Eintracht Nord – SSV Velstove (beide 14 Uhr).