Eine Serie reißt, die andere hält: Nach vier Siegen in Folge musste Lupo Martini Wolfsburg am Sonntagnachmittag eine verdiente 1:3 (1:2)-Niederlage im Derby beim MTV Gifhorn hinnehmen. So ging Lupo auch im vierten Anlauf gegen den Nachbarn nicht als Sieger vom Platz.

Es war eine sehr verhaltene Anfangsphase im Gifhorner GWG-Stadion. Nach knapp zehn Minuten hinterließen aber beide Mannschaften erste Duftmarken in der Offensive. Die dickste Chance für Lupo hatte Gracjan Konieczny nach gut einer halben Stunde. Sein Schuss wurde aber durch MTV-Abwehrmann Kim Kemnitz kurz vor der Torlinie abgeblockt. Kemnitz war kurz darauf wieder im Mittelpunkt. Er erzielte nämlich mit einem Volley nach einer Freistoßflanke das 1:0 für die Gäste – ein Tor aus dem Nichts. Lupo in Rückstand, und die Aufgabe erschwerte sich noch weiter, denn Gifhorns Mario Petry verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 2:0. Dass Dennis Dubiel, ein Ex-Gifhorner in Lupos Reihen, noch vor der Pause per direktem Freistoß zum Anschluss traf, war aus Sicht der Gäste enorm wichtig.

Lupo-Coach Buonocore justierte in der Pause nach. Seine Pläne wären aber beinahe wieder durch Kemnitz durchkreuzt worden. Seinen indirekten Freistoß (nach Rückpass) aus 15 Metern konnte Keeper Marius Sauß gerade so mit dem Fuß parieren.

Zwei Minuten später konnte Buonocore aber doch einen Strich durch seine Rechnung machen: Dennis Jungk kassierte Gelb-Rot. Den fälligen Freistoß brachte abermals Kemnitz brandgefährlich auf den Kasten – kein Tor. Das Szenario war aber so oder so noch einmal ein ganz anderes. In Unterzahl lief Lupo nun dem Rückstand hinterher – und tat sich weiterhin schwer gegen sehr diszipliniert verteidigende Gastgeber. In der 72. Minute war die Buonocore-Elf dem Ausgleich aber ganz nah. Andrea Rizzo setzte sich auf links gut durch und bediente im Strafraum den aufgerückten Konieczny, der den Ball aber nicht im Tor unterbekommen konnte. So wurde es nichts mit dem 2:2. Stattdessen banden die Gifhorner im Gegenzug den Sack zu. Der eingewechselte Malte Leese vollstreckte zum 3:1 für die Schwarz-Gelben.

Von Lupo kam nicht mehr viel nach vorne. Der dritte Gegentreffer ließ den Glauben an das Comeback schwinden. Wieder sollte es nichts mit einem Derbysieg werden. Buonocores Einschätzung hat sich erneut bestätigt: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen. Dieses Mal hat es die aufgrund der Siegesserie favorisierten Kreuzheider getroffen.

Lupo: Sauß – Jungk, Hajdari, Schlothauer, Taric – Dubiel (79. Mertens) – Chamorro (60. Breit), Konieczny – Ebot-Etchi (79. Krecklow), Hallmann, Rizzo (90.+2 Salijevic).

Tore: 1:0 Kemnitz (31.), 2:0 Petry (39., Handelfmeter), 2:1 Dubiel (43.), 3:1 Leese (73.).

Gelb-Rot: Jungk (Lupo, 53.)