So verschärft Wolfsburg Corona-Regeln für den Vereinssport

Die Stadt Wolfsburg reagiert auf die gestiegenen Corona-Zahlen und verschärft auch die Regeln für den Vereinssport. Am Dienstagnachmittag stellte die Verwaltung die strengeren Regeln in der angepassten Allgemeinverfügung vor. Darin wird unter Paragraph 5 der Sport ausführlich behandelt. Ein generelles Spiel- und Wettkampfverbot gibt es nicht. Aber folgende Vorgaben müssen Wolfsburgs Amateur-Sportvereine beachten, wenn der Inzidenzwert von 35, wie nun geschehen, überschritten ist.

Hier kommen die Passagen im Originalwortlaut:

Grundsätzlich wird empfohlen, ab einem Inzidenzwert von 35 Sport im Freien auszuüben und Hallensport soweit wie möglich einzuschränken! Es gelten zudem weitere Regelungen:

1.) Bei der Sportausübung muss ein Mindestabstand von 1,5 m zu Personen, die nicht dem gleichen Hausstand angehören, eingehalten werden. Folgende Höchstpersonenzahl wird in Abhängigkeit von der Raumgröße sowie im Hinblick auf eine notwendige Begrenzung der Personenzahl festgelegt:

Kleinstsporthalle (Gymnastikhalle/-räume): 10

Einfeldhalle: 20

Zweifeldhalle: 40

Dreifeldhalle: 60

2.) Die Sportausübung im Trainingsbetrieb ist auch mit Kontakt in Gruppen von nicht mehr als 20 Personen in der Halle und nicht mehr als 30 Personen im Freien zulässig.

3.) Die Sportausübung im Spielbetrieb ist auch mit Kontakt in Gruppen von nicht mehr als 30 Personen in der Halle und nicht mehr als 40 Personen im Freien zulässig.

4.) Die Sportausübung in der Halle ist so zu beenden, dass während der Belegungszeit eine Pause von 15 Minuten zwischen verschiedenen Trainingsgruppen eingehalten werden kann. Die Nutzenden sind verpflichtet, in dieser Zeit für ausreichende Belüftung zu sorgen.

5.) Es wird empfohlen, auf die Nutzung von Umkleide- und Duschräumen zu verzichten. Werden Umkleide- und Duschräume genutzt, ist der Mindestabstand einzuhalten und auf den Zuwegen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

6.) Auf allen Zuwegen und Verkehrsflächen ist im Freien und in der Halle ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dies gilt für Zuschauende, Betreuer*innen und Aufsichtspersonen von Minderjährigen. Sportler*innen und Trainer*innen tragen den Mund-Nasen-Schutz bis zum Betreten der Spielfläche.

7.) Beim Sportbetrieb sind unter Einhaltung des Mindestabstandes in Hallen maximal 50 Zuschauende gestattet, im Freien maximal 100. Zuschauende haben auf Sitz- und Stehplätzen grundsätzlich einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Kontaktdaten der Zuschauenden sind zu dokumentieren.

