Der neue MTV-Vorsfelde-Coach ist ein Marathon-Mann

Stefan Schönfeldt muss sich in Geduld üben. Eigentlich hätte der Handball-Trainer schon vergangenes Wochenende sein Debüt als Coach des Frauenhandball-Landesligisten MTV Vorsfelde geben sollen. Die Partie gegen die HSG Nord Edemissen fiel coronabedingt aus, wie auch das für Samstag angesetzte Duell mit der SG Südkreis Clenze. Für den Übungsleiter sind das ungewohnt ruhige Zeiten.

Wenn der erneut drohenden Spielpause überhaupt etwas Gutes abzugewinnen ist, dann ist es, dass Handball-Deutschland einen Gang zurückschalten kann. Spieler und Trainer können es langsamer angehen, haben Zeit für andere Dinge. Einer, der das zu schätzen wissen wird, ist Vorsfeldes neuer Trainer Schönfeldt. Der hat nämlich eine Saison hinter sich, in der er ein Pensum abgeleistet hat, das sonst wohl nur Profi-Coaches haben. „Ich war an sechs Tagen pro Woche in der Halle“, berichtet Schönfeldt.

Gleich zwei Teams betreut

Der 36-Jährige hatte gleich zwei Teams parallel betreut. Für die SG Sickte/Schandelah war Schönfeldt seit 2017 verantwortlich. 2019 übernahm er zusätzlich einen Ligakonkurrenten der SG, der Trainer coachte fortan auch den HSC Ehmen. Warum er sich den Stress gemacht hat, zwei Mannschaften zu betreuen? „Das war ein Experiment. Ich wollte die Erfahrung mitnehmen“, erklärt Schönfeldt.

Der Übungsleiter ist als Referent beim Handball-Verband Niedersachsen tätig, bildet Trainer aus. „Für mich war es interessant zu sehen, wie eine Trainingseinheit in zwei verschiedenen Mannschaften ankommt, welche Ergebnisse ich erziele“, sagt Schönfeldt. Der Coach fand sich täglich in der Halle wieder. An den Wochenenden waren zumeist beide seiner Mannschaft im Einsatz. „Die Spiele ließen sich so legen, dass Überschneidungen vermieden werden konnten. Und sonst haben wir Regelungen gefunden“, erklärt Schönfeldt. „Viel Freizeit blieb aber nicht.“

Den MTV überzeugt

Ein Jahr lang zog Schönfeldt das durch. Dann ergab sich im Frühjahr die Gelegenheit, eine Liga aufzusteigen. Màrta Pilmayer war als Trainerin des MTV Vorsfelde zurückgetreten. Dustin Andres, Coach der MTV-Reserve, schlug Schönfeldt als Nachfolger vor. Spartenleiter Michael Schwoerke war schnell überzeugt. „Michael kenne ich noch aus Zeiten, in denen er Oberliga-Handball gespielt hat“, sagt Schönfeldt.

Verein und Trainer wurden sich einig. Bevor der gebürtige Stralsunder bei Sickte/Schandelah tätig war, hatte er Braunschweiger Teams gecoacht. Beim USC Braunschweig war Schönfeldt noch selbst aktiv, dort spielte er seit dem Beginn seines Studiums in 2004. Dann ging er mitsamt der USC-Mannschaft nach Timmerlah. Anschließend coachte Schönfeldt die Landesliga-Männer des MTV und der Eintracht.

Vorsfelde-Debüt erst 2021?

Seit dem Frühjahr ist der 36-Jährige nun verantwortlich für die Vorsfelder Frauen. Bewähren konnte er sich noch nicht. Der Saisonstart ist aufgeschoben. „Wir hätten gerne schon gegen Nord Edemissen gespielt“, verrät Schönfeldt. Die HSG sagte jedoch kurzfristig ab. Wann es nun weitergehen kann, steht in den Sternen. Möglich, dass Schönfeldts Debüt bis ins Jahr 2021 aufgeschoben werden muss.

Das wäre dann auch für den Vollzeit-Coach eine ausreichend lange Auszeit, um alle Tanks wieder aufzuladen.