TVJ-Rollkunstläuferin Schiefer wird erneut zum Gold-Mädel

Anne Sophie Schiefer vom TV Jahn Wolfsburg setzte ihre Erfolgsserie nahtlos fort. Die 16-Jährige feierte am Wochenende bei den deutschen Meisterschaften der Rollkunstläufer in den Disziplinen Solotanzen und Formationslaufen in Einbeck den Titelgewinn in der Altersklasse Jugend Damen. Zwei Wochen zuvor hatte sie bereits im Kürlaufen gewonnen. Vereinskollegin Lia Barkowsky verpasste die Medaillenränge knapp.

Unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften und dem Ausschluss von Zuschauern fanden die Wettkämpfe statt. Schiefer lieferte sich einen ganz spannenden Wettbewerb mit ihrer Berliner Konkurrentin. Nach den zwei Pflichttänzen, von denen jede einen gewinnen konnte, gingen beide punktgleich in den Kürwettkampf. Mit einer emotionalen und fehlerfreien Kür zu „Romeo und Julia“ setzte sich Schiefer letztlich verdient durch. Für Solotanz-Trainer Matthias Bolz war dieser Erfolg eine Premiere: Zum ersten Mal holte einer seiner Schützlinge einen DM-Sieg. Undankbarer vierter Platz Die zehnjährige Barkowsky lag bei den Schülern C nach den Pflichttänzen auf Rang 3. Ihre Kür zur Musik des Films „Arielle“ lief sie fehlerfrei und brachte viel Tanzfreude auf die Bahn. Lohn: erneut der dritte Platz. In der Gesamtabrechnung blieb ihr aber wegen der sehr unterschiedlichen Platzierungen ihrer Konkurrentinnen nur der undankbare vierte Rang.

red