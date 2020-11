Duo des VfL Wolfsburg nimmt an Kaderlehrgang teil

In Kienbaum in Brandenburg bereitete sich die deutsche Judo-Nationalmannschaft um die Vorsfelderin Giovanna Scoccimarro auf die Europameisterschaft in Tschechien vor. Doch nicht nur die MTV-Athletin war vor Ort, auch der VfL Wolfsburg war mit zwei Nachwuchskräften vertreten. Christina Faber und Sarah Ischt konnten zeigen, dass mit ihnen in Zukunft zu rechnen ist.

Beide sind gerade aus dem Juniorenbereich herausgewachsen, wollen nun bei den Senioren angreifen. Dass sie das Zeug dazu haben, bewiesen sie Anfang des Jahres bei der deutschen Meisterschaft, als beide aufs Podest kamen. Faber kann in ihrer Vita auf zwei Vize-Europameister-Titel und eine WM-Bronzemedaille verweisen, Ischt holte in der U18 einmal Gold und zweimal Silber bei der DM.

Das VfL-Duo trainiert täglich am Stützpunkt

Als Belohnung wurden die VfL-Athletinnen von Bundestrainer Claudiu Pusa als Trainingspartner zum Lehrgang der Nationalmannschaft eingeladen. Es soll für Faber und Ischt der erste Schritt zu einer Judo-Karriere sein. Beide trainieren inzwischen wie Scoccimarro täglich am Olympia-Stützpunkt in Hannover, werden dort betreut von Patrick Kuptz, der sagt: „Es ist sehr beruhigend, einen Verein wie den VfL im Rücken der Mädels zu wissen.“

