So halten sich Wolfsburgs Eishockeytalente im Lockdown fit

Mit drei Siegen aus den ersten fünf Spielen war Norddeutschlands erfolgreichster Eishockey-Nachwuchs in die Saison gestartet. Die aufstrebenden Young Grizzlys Wolfsburg lagen in ihrer erst zweiten Saison in der U17-Division I Nord, der höchsten deutschen Spielklasse, auf Meisterrunden-Kurs, als Corona den Spielbetrieb Anfang November und zwei Wochen später auch das Training stoppte. Seitdem bleibt den jungen Kufencracks unter ihrem Trainer Christoph Höhenleitner, einem ehemaligen DEL-Profi, nur eines: Hometraining.

Team im Sommer gut vorbereitet

Für Höhenleitner (803 DEL-Einsätze) ist es nach dem Ende seiner Spieler-Karriere im März 2020 die erste Saison als hauptamtlicher Nachwuchstrainer der Young Grizzlys. Trotz der coronabedingten Einschränkungen bereitete er das in der Vorsaison fast noch abgestiegene Team im Sommer hervorragend vor. Neben Siegen über Weißwasser (8:4, 6:3) und Dresden (3:1) hatten die Wolfsburger zum Saisonstart sogar den haushohen Staffelfavoriten Kölner Junghaie (4:5 und 6:9) einmal am Rande einer Niederlage.

Young-Grizzlys-Trainer Christoph Höhenleitner dirigiert seine Schützlinge im Hometraining per Videokonferenz vom Tablet aus. Foto: privat

„Schade, es wären spannende Duelle mit Krefeld und Iserlohn um Rang 4 geworden“, sagt „Höhi“ beim Blick auf die Tabelle, in der die genannten Klubs direkt hinter beziehungsweise vor den Seinen stehen. Doch im Grizzlys-Talentschuppen nehmen sie die Herausforderungen des Lockdowns an. „Montags und donnerstags“, erzählt der Coach, „absolviert die Mannschaft gemeinsames Hometraining via Videokonferenz.“ 75 bis 90 Minuten dauern die Kraft- oder Ausdauerzirkel. Alles, was die Spieler dazu benötigen, ist ein Zehn-Kilogramm-Gewicht in Form einer Kettlebell oder Hantelscheibe.

„Die Spieler kennen die Übungen. Ich sage sie an und kontrolliere dann am Tablet die richtige Ausführung.“ Die Einheiten kommen an bei seinen Schützlingen „Das Training ist anders als gewohnt, aber eine sehr gute Alternative. Die Motivation ist größer, wenn man die Teamkollegen dabei sieht. Auch wenn sie nur virtuell da sind“, sagt Assistenzkapitän Lukas Fricke. Improvisation ist alles. „Ich trainiere in meinem Zimmer, manchmal aber auch im Wohnzimmer.“

Individuelles Training für jeden Sportler

Darüber hinaus steht individuelles Training auf dem Programm. „Ich habe allen dafür einen Plan an die Hand gegeben“, berichtet Höhenleitner. Von sturem Dauerlauf hält der frühere Stürmer nichts. Intervalle sind das Stichwort, zumal diese Belastung der des Eishockeys sehr nahe kommt. „Ich fordere es nicht ein, aber manche Jungs schicken mir sogar ihre Trainingswerte wie Pulsschlag zur Auswertung.“ Wer kann, hat sich zu Hause ein Mini-Trainingscenter eingerichtet. Wie Fricke: „Ich hatte mich vor der Saison mit Trainingsgeräten ausgestattet, habe eine Langhantelstange und Gewichte“, sagt der 15-Jährige, der die zehnte Klasse des Wolfsburger Ratsgymnasiums besucht.

Wenn es die Corona-Regeln zulassen, kommt auch schon mal der eine oder andere Kumpel aus dem Team zum gemeinsamen Training vorbei. Aber nicht nur seine Physis, sondern auch seine Technik trainiert Fricke daheim. „Dank einer Schussplatte mit eisähnlicher Oberfläche kann ich auf dem Hof Schüsse auf ein Eishockeytor trainieren. Außerdem bekam ich dieses Jahr zu Weihnachten eine elektronische Trainingsplatte, auf der ich mit Hilfe von Lichtsignalen die Puckkontrolle üben kann.“ Ob sich die Mühen kurzfristig lohnen, steht in den Sternen. Höhenleitner hegt Zweifel daran, dass die unterbrochene Saison fortgesetzt wird.

Hoffnung auf Training im Frühjahr

„Wenn, dann wohl nur mit Freundschaftsspielen“, vermutet er. Wenigstens auf die Möglichkeit zum Training hofft er im Frühjahr. Während die Young Grizzlys schon länger kein Eis sehen durften, war an Standorten mit Internaten und für Auswahlspieler teilweise noch Training erlaubt. Talenten wie Fricke hingegen droht die Stagnation. „Klar“, sagt er, „wird mir durch Corona ein Teil meiner sportlichen Entwicklung genommen, vielleicht habe ich dadurch einen Nachteil im Vergleich zu anderen. Schließlich möchte ich auch Eishockeyprofi werden.“ Höhenleitner versteht die Sorgen seiner Schützlinge, gönnt aber allen Konkurrenten die Möglichkeit zu trainieren. „Wenn es die Hygieneregeln vor Ort zulassen, freut es mich im Sinne der Sportart. Schließlich geht es um das deutsche Eishockey.“

Taktik-Einheiten als Videokonferenz

Sollte sich in einigen Wochen abzeichnen, dass eine Rückkehr aufs Eis näher rückt, will Höhenleitner auch Taktik-Einheiten als Videokonferenz abhalten. „Zurzeit macht das aber noch keinen Sinn, den Jungs Vorträge zu halten. Die Praxis ist noch zu weit weg.“ Das Hometraining bleibt aber bestehen. Von der U20 bis zur U9 bieten die Wolfsburger Nachwuchstrainer auf digitalem Wege Möglichkeiten zum Trainieren an. Höhenleitner: „Ich fürchte aber, dass wir besonders bei den ganz jungen Kindern nach Corona wieder viel Rekrutierungsarbeit leisten müssen. Denn falls im Frühjahr Sport wieder erlaubt ist, beginnt im Fußball und in anderen Sportarten gerade die Saison.

Unsere geht dann eigentlich schon zu Ende. Ich wünsche mir, dass es im kommenden Sommer eher Eis gibt als in normalen Jahren, damit wir die verlorene Zeit etwas ausgleichen können.“ Schließlich ist die U17 der Young Grizzlys das beste Nachwuchsteam Norddeutschlands, will es bleiben und sogar noch besser werden.