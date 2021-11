Der niedersächsische Tischtennis-Verband hat bereits alle Spiele bis Ende Januar abgesetzt, will erst in 2022 entscheiden, ob und wie es weitergeht. Der SSV Neuhaus ist als Regionalligist davon nicht betroffen. Doch wegen der 2G-Plus-Regel in Wolfsburg wollen auch die SSV-Frauen (Mitte Trainer Frank Baberowski) ihre drei noch ausstehenden Spiele 2021 verlegen lassen.