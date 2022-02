In Tests gegen unterklassige Gegner (hier beim 3:1 gegen Oberligist Barmke) jubelten die U20-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nach nur neun Liga-Toren 16 Mal. Am Wochenende startet die Rückrunde in der 2. Frauenfußball-Bundesliga für den VfL II mit dem schwierigen Auswärtsspiel bei RB Leipzig.