Auftakt unter schweren Bedingungen für Wolfsburgs Fußballer

Mit ihren Erstrundenpartien im Bezirkspokal starten die Reislinger (rechts) und die Wendschotter (links) in die neue Saison.

Sechs Wochen nach dem Ende der vergangenen Bezirksliga-Saison steht für die hiesigen Fußballer mit der ersten Runde des Bezirkspokals bereits der Pflichtspielauftakt der neuen Spielzeit auf dem Programm. Dabei haben viele Wolfsburger Mannschaften aufgrund des Werksurlaubes mit großen Personalproblemen zu tun.

Neuer Trainer beim WSV Wendschott schlägt kritische Töne an

WSV Wendschott – SV Gifhorn (So., 15 Uhr). Etwas mehr als ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt als Coach des 1. FC Wolfsburg steht Mohammed Rezzoug wieder an der Seitenlinie. Die Vorfreude beim neuen Coach des WSV ist groß. „Es ist ein wirklich schönes Gefühl“, unterstreicht Rezzoug, der seiner Mannschaft eine gute Vorbereitung attestiert. „Sie ist sehr gut gelaufen. Die Jungs haben die Spielphilosophie schon gut umgesetzt.“

Die Personallage ist aber auch bei seiner Mannschaft angespannt, entsprechend kritische Töne schlägt Rezzoug im Hinblick auf die Ansetzung der ersten Pokalrunde an. „Vielleicht müsste man sich da noch mal an einen Tisch setzen und schauen, ob man sie irgendwie schieben kann. So haben wir zwei Wochen eine gute Vorbereitung, dann sind im Werksurlaub viele Spieler weg – und wenn alle wieder da sind, fängt man mit der eigentlichen Vorbereitung an.“ Im Hinblick auf die Partie gegen die SVG sagt Rezzoug: „Wir werden elf Spieler aufbieten können und haben auch ein paar als Reserve dabei.“

SV Reislingen/Neuhaus – VfL Wahrenholz (So., 15 Uhr). „Es wird schwierig, elf Mann auf den Platz zu bekommen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen“, fasst SV-Spielertrainer Luca Menzel die Lage bei den Hausherren zusammen. Mit dem VfL kommt ausgerechnet ein Landesliga-Aufsteiger an den Bötzel. „Die Vorbereitung ist super kurz, aber das können wir nicht ändern. Wir sehen es als Testspiel“, fährt Menzel fort.

Auch der Trainingsbetrieb bei den Reislingern ist durch die Urlaubszeit eingeschränkt. Womöglich zu harte Einheiten zu absolvieren, können sie sich nicht erlauben. Menzel: „Wir müssen auch schauen, dass die Spieler, die da sind, am Sonntag auch noch spielen können.“

MTV Isenbüttel – SV Barnstorf (So., 15 Uhr). Diese Partie dürfte zu den interessantesten der „Gruppe Nord“ des Bezirkspokals gehören. Die Barnstorfer waren in der vergangenen Saison ein Bezirksliga-Topteam und fordern nun einen Absteiger aus der Landesliga.

Helmstedter SV – SSV Vorsfelde (So., 15 Uhr). Die Generalprobe des SSV gelang am Mittwoch: Der Landesliga-Vizemeister setzte sich beim Oberligisten MTV Gifhorn mit 2:0 durch. Beim Helmstedter Kreisligisten geht die Elf von Willi Feer als haushoher Favorit in die Partie.

SV Groß Oesingen – TSG Mörse (So., 15 Uhr). Für die TSG geht’s zum Kreisliga-Aufsteiger aus dem Gifhorner Raum.

1. FC Wolfsburg – FC Heeseberg (So., 15 Uhr). Yazid Thabti feiert sein Debüt als neuer Coach der Hausherren, die auf ein Team der Bezirksliga 2 treffen.

tim

