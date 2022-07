Startschuss für Lupo Martini Wolfsburg fällt am Sonntag

Für Maurizio Grimaldi (links) und Lupo Martini geht es am Sonntag im Duell mit dem MTV Eintracht Celle um den Einzug in die zweite Runde des NFV-Pokals.

Es geht wieder los: Mit der Erstrundenpartie des NFV-Pokals gegen den Staffelkonkurrenten MTV Eintracht Celle starten die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg am Sonntag (15 Uhr) in die Pflichtspielsaison. „Wir sind noch nicht so weit, wie wir es zu Beginn der vergangenen Saison waren. Da hatten wir aber auch zwei Jahre darauf hingearbeitet“, sagt Lupos Trainer Giampiero Buonocore.

Ein Faktor dürfte dabei auch sein, dass aktuell Urlaubszeit herrscht, auch die Mannen von der Kreuzheide müssen auf den einen oder anderen Spieler verzichten. „Wir haben nicht alle Mann an Bord“, bestätigt Buonocore. „Wir müssen im Mittelfeld ein bisschen improvisieren, da haben wir eine kleine Baustelle. Es sind mehrere Spieler im Urlaub. Bei denjenigen, die Trainingsrückstand haben, müssen wir schauen, was beim Abschlusstraining passiert. Ich habe aber großes Vertrauen in meine Spieler.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lupos Gegner ist eine Wundertüte

Während die Wolfsburger in der vergangenen Saison an der Aufstiegsrunde teilnahmen, sicherten sich die Celler den „Titel“ in der Abstiegsrunde. Ein direktes Duell zwischen beiden Teams hatte es in der Qualifikationsrunde zuvor nicht gegeben. „Die ersten Spiele sind immer eine Wundertüte. Wir wissen nicht, wie der Gegner spielt und kennen ihn nicht so gut. Das sieht aber andersherum genauso aus“, schildert Buonocore. „Man müsste mindestens drei Spiele gesehen haben, um eine Analyse durchführen zu können“, schiebt er nach.

Die Wolfsburger legen den Fokus auf die eigene Leistung

Auch, weil das nicht der Fall ist, richten die Hausherren den Fokus auf sich und die eigene Leistung. „Wir müssen uns hauptsächlich auf unsere Stärken fokussieren. Ich würde mir wünschen, dass wir das Spiel gestalten“, gibt Buonocore vor. Es gehe darum, dass seine Schützlinge die Philosophie ihres Coaches verinnerlichen und auf dem Platz Spaß haben wollen.

Dazu dürfte auch gehören, dieses Spiel gewinnen und in die nächste Runde einziehen zu wollen, ehe es am folgenden Wochenende beim MTV Gifhorn um die ersten Oberliga-Punkte geht. „Wer Sport macht, spielt, um zu gewinnen. Da ist es egal, um welche Sportart es geht“, stellt Buonocore klar.

NFV-Pokal der Amateure

Qualifikationsrunde

Germania Egestorf-Langreder – SV Arminia Hannover Sa., 17 Uhr

SV Ippensen – Lüneburger SK Hansa Sa., 17 Uhr

FSV Schöningen – FT Braunschweig Sa., 18 Uhr

Lupo Martini Wolfsburg – MTV Eintracht Celle So., 15 Uhr

SV Bevern – SV BE Steimbke So., 15 Uhr

VfL Oldenburg – SV Ahlerstedt/Ottendorf So., 15 Uhr

Freilose: MTV Gifhorn, SC Rot-Weiß Volkmarode, SV Ramlingen/Ehlershausen, HSC Hannover, TSV Pattensen

Achtelfinale (9. bis 11. August)

SC Rot-Weiß Volkmarode – TSV Pattensen

Sieger FSV Schöningen/FT Braunschweig – HSC Hannover

Sieger Lupo Martini/Celle – Sieger Egestorf-L./Arm. Hannover

MTV Gifhorn – SV Ramlingen/Ehlershausen

Sieger Ippensen/LSK Hansa – SC Blau-Weiß 94 Papenburg

Rotenburger SV – Sieger VfL Oldenburg/Ahlerstedt/Ottendorf

Sieger Benern/Steimbke – SC Spelle-Venhaus

Heeslinger SC – TuS Bersenbrück

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de