VfB Fallersleben und SV Barnstorf stehen vor Saisonauftakt

Erstmals in dieser Saison steht in der Fußball-Bezirksliga ein kompletter Spieltag an: Für den SV Barnstorf und den VfB Fallersleben sind die Partien am Wochenende gleichbedeutend mit dem Saisonauftakt, darüber hinaus stehen zwei Wolfsburger Duelle an.

SV Gifhorn und VfB Fallersleben treffen zum zweiten Mal aufeinander

SV Gifhorn – VfB Fallersleben (Sa., 12.30 Uhr). Es ist das zweite Pflichtspiel der Hoffmannstädter – und zum zweiten Mal geht es gegen die SVG. Im Bezirkspokal setzte sich der VfB vor etwas mehr als einer Woche mit 4:1 durch. „Das ist eine Konstellation, die Vor- und Nachteile mit sich bringen kann. So wie wir die Gifhorner besser kennen, kennen uns die Gifhorner besser. Die Karten werden neu gemischt“, fasst Fallerslebens Coach Lars Ebeling die Konstellation zusammen. Vor dem Ligaauftakt stellt der Trainer des Vorjahresvierten heraus: „Wir haben nur zwei Spieler verloren und Qualität dazubekommen. Wir wollen nicht schlechter abschließen als in der Vorsaison und oben mitspielen.“

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

1. FC Wolfsburg – SV Reislingen/Neuhaus (So., 15 Uhr). „Ich erwarte ein bissiges Spiel. Wir haben den kompletten Kader wieder da, die Jungs sind richtig heiß“, stellt FC-Trainer Yazid Thabti klar. Das 1:4 bei Aufsteiger SV Groß Oesingen war kein Weltuntergang. „Wir haben gut gespielt und waren trotz der Neuzugänge, die noch nicht gut eingespielt waren, dominant. Wir haben durch individuelle Fehler verloren“, unterstreicht Thabti. Nun kommt der SVR. „Reislingen spielt vernünftigen Fußball und hat zwei, drei gute, richtig schnelle Spieler.“

SV Barnstorf – SV Grün-Weiß Calberlah (So., 15 Uhr). Der Tabellenzweite der Vorsaison bekommt es gleich zum Start mit einem Landesliga-Absteiger zu tun. „Calberlah hat sich von der Mannschaft her nicht verschlechtert und hat entsprechendes Potenzial“, warnt Barnstorfs Coach Vincenzo Gaetani. Die Grün-Weißen haben ihrerseits schon ein Spiel hinter sich – und verloren das mit 0:4 gegen den TSV Hillerse. „Die Calberlaher werden in der Woche wahrscheinlich viel dafür getan haben, um uns, in Anführungsstrichen, dafür jetzt zu bestrafen.“

Der Blick bei den Hausherren richtet sich aber vor allem auf die eigene Mannschaft. „Wir müssen unsere Tugenden auf den Platz bringen. Grundsätzlich ist jeder fit und gut drauf, wir haben uns auch gut verstärkt“, sagt Gaetani. „Für uns wird es wichtig sein, gut zu starten, und daran anzuknüpfen, wo wir in der Rückserie der vergangenen Saison aufgehört haben.“

Hehlingen und Mörse wollen Wiedergutmachung betreiben

TSV Hehlingen – TSG Mörse (So., 15 Uhr). Beide Teams sind mit einem Rückschlag in die Spielzeit gestartet. Mörse verlor vor zwei Wochen mit 0:4 bei Aufsteiger FC Schunter, Hehlingen vor Wochenfrist beim SSV Vorsfelde II, einem weiteren Neuling, mit 0:3. Es ist Wiedergutmachung angesagt. Zu einem Faktor könnte auf beiden Seiten die zuletzt noch angespannte Personallage werden.

Außerdem spielen: SV Groß Oesingen – WSV Wendschott, TSV Hillerse – SSV Vorsfelde II, VfR Wilsche-Neubokel – Lupo Martini Wolfsburg II (alle So., 15 Uhr).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de