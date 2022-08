SSV II empfängt Barnstorf, Wendschott den Primus

Der vierte Spieltag der Fußball-Bezirksliga bringt zwei Wolfsburger Duelle mit sich. Aufsteiger SSV Vorsfelde II empfängt den Vorjahreszweiten SV Barnstorf, Spitzenreiter SV Reislingen/Neuhaus ist beim WSV Wendschott zu Gast. Außerdem zu Hause gefordert sind die TSG Mörse und der VfB Fallersleben.

SSV Vorsfelde II – SV Barnstorf (So., 15 Uhr). Nach dem 0:4 in Hillerse bekommt es der Aufsteiger aus der Eberstadt direkt mit dem nächsten Spitzenteam zu tun. „Das Ziel ist es, die Barnstorfer zu ärgern. Wir wollen sie in Situationen, in denen sie Fehler machen, dauerhaft unter Druck setzen“, gibt Vorsfeldes Trainer Leon Schröder vor. Eines scheint klar: Beide Mannschaften dürften bis in die berühmten Haarspitzen motiviert sein, wenn sie am Sonntag aufeinandertreffen. „Man kennt sich untereinander. Barnstorf wird mit voller Wucht kommen. Dem müssen wir entgegenwirken“, unterstreicht Schröder.

Seine Schützlinge seien wiederum auf Wiedergutmachung aus. „Wir haben eine extrem junge Mannschaft, die es nicht kannte, dass ein Team über 90 Minuten so zielstrebig spielt, wie es Hillerse getan hat“, gibt Schröder zu, dessen Team allerdings in Durchgang 1 durchaus hätte in Führung gehen können. „Wir brauchen gegen Barnstorf die Effektivität, die wir vermissen lassen haben.“

WSV Wendschott – SV Reislingen/Neuhaus (So., 15 Uhr). In der vergangenen Saison fast abgestiegen, grüßen die Gäste nun von der Tabellenspitze. „Die Reislinger haben einen sehr guten Start hingelegt und wollen den Schwung mitnehmen“, ist Wendschotts Trainer Mohammed Rezzoug überzeugt, die Tabellensituation sei aktuell aber noch „zweitrangig“, sagt Rezzoug. „Es zählt, dass wir uns weiterhin finden und die Fitnessstände auf ein Level bekommen.“

Seine Elf hat in der Vorwoche trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen bei Aufsteiger SV Groß Oesingen mit 3:6 verloren. „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, wobei man nicht alles schlechtreden darf. Wir müssen zusehen, dass wir die Chancen verwerten.“

TSG Mörse – TSV Hillerse (So., 15 Uhr). „Die Hillerser sind brutal stark. Wir wissen schon, was auf uns zukommt“, stellt TSG-Trainer Thomas Orth klar. Die Gäste stehen nach zwei Spielen mit sechs Punkten und 8:0 Toren da. „Wir müssen an unsere Grenzen gehen oder sogar darüber hinaus. Das gilt für jeden Einzelnen. Dann haben wir eine Chance – aber nur dann“, schiebt Orth nach.

VfB Fallersleben – SV Groß Oesingen (So., 15 Uhr). Fallerslebens Coach Lars Ebeling beobachtete die Gäste beim 6:3-Erfolg gegen Wendschott, weiß also um die Qualitäten des Aufsteigers. „Groß Oesingen ist für mich kein normaler Aufsteiger. Das wird kein Selbstläufer“, ist Ebeling überzeugt.

FSV Adenbüttel Rethen – TSV Hehlingen (So., 15 Uhr). Nach dem etwas überraschenden 3:2-Erfolg am Mittwoch bei Landesliga-Absteiger SV Grün-Weiß Calberlah lautet die Devise der Gäste: nachlegen.

Außerdem spielen: FC Schunter – Lupo Martini II, VfR Wilsche-Neubokel – 1. FC Wolfsburg (beide So., 15 Uhr).

