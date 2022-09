„Oben dranbleiben“ ist die Marschroute beim VfB Fallersleben

Mit Rückenwind zum ungeschlagenen VfB: Am 6. Spieltag der Fußball-Bezirksliga möchte der WSV Wendschott, der immer mehr ins Rollen kommt, einen Achtungserfolg beim VfB Fallersleben einfahren. Auch die Reserve von Lupo Martini Wolfsburg hat die Chance auf den dritten Sieg in Serie.

Lupo II hat zwei, TSV Hehlingen drei Spiele in Folge gewonnen

Lupo Martini Wolfsburg II – TSV Hehlingen So., 15 Uhr). Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart gewann die Lupo-Reserve ihre beiden vergangenen Spiele. „Die Erleichterung ist dann natürlich erst einmal groß“, meint Coach Lennart Gutsche, der vor den Gästen aus Hehlingen warnt. Der TSV holte zuletzt nämlich sogar drei „Dreier“ in Serie. „Hehlingen dürfte eine noch breitere Brust als wir haben.“ Sein Gegenüber Sven Schubert kann Gutsche da nur zustimmen. „Ich kann nicht verhehlen, dass wir gut drauf sind. Gegen Lupo erwartet uns aber ein schweres Spiel, ich kann die Mannschaft nur sehr schwer einschätzen.“

VfB Fallersleben – WSV Wendschott (So., 15 Uhr). Fallersleben ist Teil eines noch ungeschlagenen Trios in der Bezirksliga, „und das soll auch so bleiben“, sagt VfB-Coach Lars Ebeling vor dem Heimspiel gegen Wendschott. „Unsere Marschroute ist klar, wir wollen oben dranbleiben.“ Auf der Gegenseite freut man sich auf das Gastspiel beim VfB. „Fallersleben hat eine junge und laufstarke Mannschaft. Es wird bestimmt ein intensives Spiel“, vermutet WSV-Coach Mohammed Rezzoug. Sein Team feiert zuletzt zwei deutliche Siege, nun soll das nächste Erfolgserlebnis her. „Wir befinden uns noch in einer Findungsphase, aber die Mannschaft arbeitet akribisch mit. Wir steigern uns von Woche zu Woche“, berichtet der zufriedene Wendschotter Trainer.

Außerdem spielen:

FC Schunter – 1. FC Wolfsburg, SV Calberlah – SV Reislingen/Neuhaus, SSV Vorsfelde II – SV Groß Oesingen, TSG Mörse – SV Gifhorn, FSV Adenbüttel Rethen – SV Barnstorf (alle So., 15 Uhr).

