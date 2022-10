Gipfel-Duell für Lupo Martini Wolfsburg beim Verfolger

Am bevorstehenden Sonntag beim derzeit Tabellenzweiten Heeslinger SC, am Spieltag darauf kommt der aktuell Drittplatzierte SC Spelle-Venhaus – „nach diesen zwei Spielen werden wir wissen, wo wir wirklich stehen“, meint Giampiero Buonocore. Der Trainer des Spitzenreiters der Fußball-Oberliga, Lupo Martini Wolfsburg, reist mit seinem Team am Sonntag zum Tabellenzweiten HSC. Wie gut ist Lupo also wirklich? Ab 15 Uhr werden die Kreuzheider den ersten Teil ihrer Antwort geben.

Die beiden Spiele bestimmen, wo die Reise für Lupo Martini Wolfsburg hingeht

Heeslingen und den darauffolgenden Gegner Spelle-Venhaus hatte Buonocore vor der Saison genau dort verortet, wo die beiden Mannschaften jetzt stehen – ganz oben in der Tabelle. Dass seine Mannschaft mit vier Punkten auf Heeslingen und sieben Punkten Vorsprung auf den SC an der Spitze thronen wird, davon war indes nicht auszugehen. Buonocore mahnte auch schon vor Wochen an, dass es genau diese beiden Spieltage sein werden, die bestimmen, wohin die Reise für Lupo in diesem Jahr gehen wird. „Dann sind etwa ein Drittel der Saison gespielt, dann kann man eine kleine Bilanz ziehen.“

Beeindruckend ist Lupo durch die bisherige Oberliga-Spielzeit marschiert. Erst am 9. Spieltag gab es die erste Niederlage (0:1 gegen FT Braunschweig). Zuvor hatte sie jede einzelne Partie gewonnen – und dabei fußballerisch sehr überzeugt. Letzte Woche wiese Buonocore aber schon darauf hin, dass mit dem Herbst nun die Zeit vorbei ist, in der es hauptsächlich auf fußballerische Qualitäten ankommt. Es wird jetzt körperbetonter, es wird aufgrund der Untergründe unsauberer und unkontrollierter. Lupo muss den Schalter umschalten – ohne aber die eigene Idee vom Fußball zu verraten.

Stammkräfte der Wolfsburger fallen aus

Die Heeslinger sind ohne Wenn und Aber ein Topteam, agieren sehr diszipliniert. Der Spitzenreiter steht vor einer richtigen Reifeprüfung. Bitter, dass ausgerechnet in diesem Top-Spiel mit Stürmer Timon Hallmann sowie den beiden Innenverteidigern Sean Redemann und Dennis Dubiel drei Stammkräfte berufsbedingt ausfallen werden, die obendrein auch die für das Duell mit dem HSC nötige Physis mitgebracht hätten. Denn wie Buonocore erwähnt, ist Heeslingen „bei Offensivstandards sehr gefährlich. Da müssen wir uns besser positionieren und müssen die Duelle gewinnen wollen.“ Die drei Ausfälle muss und kann Lupo aber verkraften. „Ich habe großes Vertrauen in jeden einzelnen. Die anderen werden ihre Chance zu 100 Prozent nutzen. Da mache ich mir keine Sorgen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de