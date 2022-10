Fußball-Kreisliga Der TSV Hehlingen II ist auf dem Weg in die Top 5

Der TSV Hehlingen II (in Rot) muss bei Sport Union ran. <p/>

Wolfsburg. In der Fußball-Kreisliga steht ein Duell auf Augenhöhe in Almke an – Die TSV-Zweitvertretung geht „ganz klar auf Sieg“.