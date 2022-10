Mörse und Wendschott feiern Siege der Moral

Lupo II (li.) behielt am Ende in Fallersleben (re.) die Nase vorn.

In der Fußball-Bezirksliga wurde am gestrigen Sonntagnachmittag wahrlich nicht mit Toren gegeizt.

1. FC Wolfsburg – TSG Mörse 3:4 (3:0). Tore: 1:0 Colombo (31.), 2:0 Shala (34.), 3:0 Jenkner (43.), 3:1 Zick (58.), 3:2 Mahouachi (59.), 3:3, 3:4 Zick (86., 90.+2).

Die Messe war eigentlich schon gelesen. 3:0-Führung und „Mörse war in der ersten Halbzeit eigentlich überhaupt nicht auf dem Platz. Wir hätten auch doppelt so hoch führen können“, berichtete FC-Coach Yazid Thabti, den die zweite Hälfte aber völlig ratlos zurückließ. „Da muss sich jeder Spieler selbst hinterfragen.“ Die Mörser hingegen bewiesen einen Mega-Moral und fuhren den zweiten Sieg in Folge ein.

WSV Wendschott – VfR Wilsche-Neubokel 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Berkhan (24.), 1:1 Bloem (44./FE), 2:1 La Pietra (60.), 2:2 Kühn (80.), 3:2 Losch (88.). Gelb-Rot: Ganesalingam (30./WSV).

Wie Mörse bewies auch der WSV eine riesige Moral. Sehr zur Freude von WSV-Coach Mohammed Rezzoug. „Das war mit Abstand der geilste Sieg, den wir bisher eingefahren haben“, frohlockte Rezzoug. Eine Stunde in Unterzahl und dennoch blieb Wendschott dem Gast fußballerisch überlegen. Selbst der späte Ausgleich wirkte nicht demoralisierend. Im Gegenteil, denn der eingewechselte Yannik Losch, der eigentlich für die Zweite Herren aufläuft, blieb vor dem Kasten eiskalt und schoss die Hausherren zum Glück.

VfB Fallersleben – Lupo Martini Wolfsburg 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Steding (61.), 0:2 Klabinski (82.).

Was war der Unterschied in diesem engen Spiel? „Wir haben unsere Chancen genutzt, Fallersleben nicht“, antwortete Lupo-Coach Lennart Gutsche. Sein Team habe in der ein oder anderen Situation Glück gehabt. „Am Ende haben wir aber verdient gewonnen.“

SSV Vorsfelde II – FSV Adenbüttel Rethen 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Weih (10.), 2:0 Ehrhoff (35.).

Die Eberstädter stellten die Weichen früh auf Sieg und brachte die Führung gegen das Schlusslicht sicher über die Zeit.

SV Barnstorf – TSV Hillerse 1:5 (1:2). Tore: 1:0 Sgaier (26.), 1:1 Kemmer (37.), 1:2 Borgfeld (40.), 1:3 Ramme (61.), 1:4 Borgfeld (68.), 1:5 Laffert (78.). Gelb-Rot: Barnstorf (71.).

„Fünf Tore sind ein bisschen zu viel, wenn man sich das Spiel anschaut“, meinte SV-Coach Vincenzo Gaetani. Die beiden Gegentore in der ersten Hälfte seien „aus dem Nichts“ gekommen. Im zweiten Durchgang hebelten die Gäste den SVB mit langen Bällen ein ums andere Mal aus.

SV Reislingen/Neuhaus – FC Schunter 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Koulibaly (38.), 0:2 Rosburg (40.), 1:2 Marchese (42.), 2:2 Förster (48.), 3:2 Rabsahl (81./FE), 3:3 Claus (90.).

Torreich ging es auch im Bötzel zu. Einen Sieger sollte es in der Partie aber nicht geben.

SV Gifhorn – TSV Hehlingen 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Gewinner (30.), 2:0 Blickwede (53.), 3:0 Krause (90.+2). Rot: Hehlingen (29.).

Über 60 Minuten in Unterzahl. Diese Hypothek war zu groß für den TSV.

