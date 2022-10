Hehlingen und Barnstorf drängen auf Wiedergutmachung

Wolfsburg. In der Fußball-Bezirksliga stehen für fast alle Teams zwei Spiele in 48 Stunden an. Reislingen ist schon am Freitag beim MTV Isenbüttel zu Gast.

Es sind interessante und fordernde 48 Stunden, die fast alle Teams in der Fußball-Bezirksliga vor sich haben. Am Samstag und Montag stehen komplette Spieltage an. Lediglich der SV Reislingen/Neuhaus, der bereits am Freitag beim MTV Isenbüttel zu Gast ist, hat etwas mehr Pause als die Konkurrenz. Für Hehlingen und Barnstorf geht es darum, in die Erfolgsspur zurückzufinden.

MTV Isenbüttel – SV Reislingen/Neuhaus (Fr., 19 Uhr). Während die Gäste als Tabellenvierter mehr als gut dastehen, steckt der Landesliga-Absteiger aus Isenbüttel in der Krise. Die Elf von Trainer Ralf Schmidt scheitert oft an der Chancenverwertung und ist nach zehn Spielen mit fünf Punkten Tabellenvorletzter.

TSV Hehlingen – SV Groß Oesingen (Sa., 14.30 Uhr). Während die Gäste mit dem Schwung von drei Siegen am Stück anreisen, blieb der TSV zuletzt bei einem Torverhältnis von 0:10 dreimal ohne Punkte. „Wir haben immer unsere Spielanteile, agieren aber zu nervös, zu hektisch und machen dumme Fehler“, fasst Hehlingens Coach Sven Schubert zusammen. „Wir müssen schauen, dass wir wieder in die Spur finden. Defensiv machen wir es eigentlich ganz gut, in der Offensive gehen uns aber die Basics verloren. Da versuchen wir unmögliche Risikopässe“, erklärt Schubert.

SV Barnstorf – 1. FC Wolfsburg (Sa., 14.30 Uhr). „Wir haben etwas gutzumachen“, stellt Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani im Hinblick auf die 1:5-Niederlage gegen Spitzenreiter Hillerse klar. „Wir waren sehr enttäuscht darüber, wie wir gespielt haben. Das war nicht das, was wir uns vorgestellt hatten.“

Mit dem 1. FC kommt nun ein Team nach Barnstorf, das im Tabellenkeller zu finden ist. „Einfach wird das nicht. Wir wollen aber zeigen, dass mehr in uns steckt als das 1:5“, sagt Gaetani. „Nach dem Spiel richten wir den Fokus dann auf die Partie bei der SV Gifhorn am Montag. Das ist eine Mannschaft, die Fußball arbeitet. Sie zu schlagen, wird kein Selbstläufer sein.“

VfR Wilsche-Neubokel – VfB Fallersleben (Sa., 14.30 Uhr). Für die Gäste geht es darum, Hillerse an der Tabellenspitze nicht davonziehen zu lassen. „Wir sind ein bisschen dazu verdammt, dranzubleiben“, bekräftigt VfB-Coach Lars Ebeling. „Die Wilscher sind schwierig einzuordnen. Sie hatten einen guten Start, haben dann aber den einen oder anderen Dämpfer hinnehmen müssen. Eine Erkenntnis für uns ist aber, dass es keine leichten Spiele gibt“, erklärt Ebeling.

SSV Vorsfelde II – Lupo Martini Wolfsburg II (Mo., 14.30 Uhr). Für die Lupo-Reserve läuft es aktuell wie am Schnürchen. 14 Punkte aus den vergangenen 6 Spielen haben die Kreuzheider in die obere Tabellenhälfte gespült. Um dort zu bleiben, sollen am Wochenende weitere Zähler her. „Ungeschlagen zu bleiben, ist immer unser Ziel“, gibt Lupos Coach Lennart Gutsche vor den Partien gegen den SV Calberlah am Samstag und in Vorsfelde vor. „Calberlah hat sich nach dem Abstieg aus der Landesliga gefangen und ist angekommen. Ich freue mich auch sehr auf Vorsfelde. Das ist eine enorm junge Truppe, die einen guten Ball spielt“, erklärt Gutsche.

Seine Mannschaft ließ zuletzt mit Auswärtssiegen gegen die Spitzenteams SV Reislingen/Neuhaus (3:0) und VfB Fallersleben (2:0) aufhorchen. „Unsere Stärke ist, dass das Team von Spieler 1 bis 28 zusammen funktioniert“, erklärt Gutsche. Die Partien in Reislingen und Fallersleben habe seine Elf jeweils nach Doppelwechseln für sich entschieden. „Unsere Wechsel fruchten gleich“, unterstreicht der Coach der Wolfsburger.

Außerdem spielen: FC Brome – SSV Vorsfelde II (Sa., 13 Uhr), FC Schunter – WSV Wendschott, FSV Adenbüttel Rethen – TSG Mörse (beide Sa., 14.30 Uhr), 1. FC Wolfsburg – FSV Adenbüttel Rethen, SV Reislingen/Neuhaus – TSV Hehlingen, WSV Wendschott – MTV Isenbüttel, VfB Fallersleben – FC Schunter, TSG Mörse – FC Brome, SV Barnstorf – SV Gifhorn (alle Mo., 14.30 Uhr).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de