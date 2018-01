Der Teamspirit steht ganz oben auf Schmidts Agenda

Wenn die Profis des VfL Wolfsburg heute das Trainingsgelände in Marbella betreten, kommen sie an den ganz Großen des Fußballs vorbei. Die Köpfe von Pelé, von Franz Beckenbauer und weiteren Legenden sind auf der Anlage in den Hügeln der spanischen Küstenstadt in Stein gehauen worden. Unter ihren...