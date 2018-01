Zur Premiere gegen Frankfurt soll es knallen

Es ist die Heimpremiere für den VfL Wolfsburg im neuen Jahr: Am Samstag ist Eintracht Frankfurt zu Gast in der Arena. Das 0:0 am Sonntag in Dortmund war ein ordentlicher Auftakt in 2018, mal wieder blieb der Fußball-Bundesligist ungeschlagen. „Aber das“, sagt Trainer Martin Schmidt, „ist nur gut,...