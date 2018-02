Gegen Stuttgart hat der VfL die nächste große Chance

.Fast elf Monate ist es mittlerweile her, dass der VfL Wolfsburg zwei Spiele in Folge in der Fußball-Bundesliga gewinnen konnte. Im März schlug das Team des damaligen Trainers Andries Jonker erst RB Leipzig und dann noch Absteiger Darmstadt 98, beide Partien endeten 1:0. Danach wähnten sich Jonkers...