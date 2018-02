Wolfsburgs Trainer Schmidt lässt Mehmedi-Einsatz gegen VfB offen

Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt hat einen Einsatz von Neuzugang Admir Mehmedi im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart offen gelassen. „Es gibt 20 Spieler bei uns, die am Wochenende spielen können und wollen. Er ist einer davon“, sagte der Schweizer. Allerdings machte Schmidt dem aus Leverkusen gekommenen Fußballprofi Mehmedi durchaus Hoffnungen auf seine erste Bundesliga- Partie im VfL-Trikot. „Es ist gut, dass er aus dem vollen Trainings- und Spielbetrieb kommt“, meinte der VfL-Coach am Donnerstag vor dem Duell am Samstag um 15.30 Uhr

Dass der VfB Stuttgart mit Tayfun Korkut als neuem Trainer nach Wolfsburg kommt, macht die Aufgabe für die Niedersachsen laut Schmidt etwas komplizierter. „Ich erwarte einen aggressiven und aufmüpfigen VfB. Sie haben viele gute Spieler. Wenn der neue Trainer das auf einen Nenner bringt, wird es schwer“, sagte Schmidt.

In der Tabelle liegen die Schwaben nur einen Rang und drei Punkte hinter Wolfsburg. Der VfL könnte mit einem Sieg einen großen Schritt aus der Abstiegszone machen, bei einer Niederlage aber zugleich wieder abrutschen. „Wir wissen, um was es geht“, sagte Schmidt. (dpa)