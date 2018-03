Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 verloren. Die Gäste kamen durch einen Foulelfmeter in der 31. Minute durch Lucas Alario mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit erhöhte Leverkusen in der 78. Minute durch Julian Brandt. Nur eine Minute später schoss der Ex-Leverkusener Admir Mehmedi den Anschlusstreffer. sim

