Für VfL-Sportdirektor Rebbe geht’s erst mal weiter

Die Fußball-Bundesliga nimmt derzeit ihre letzte Verschnaufpause, bevor sie am Osterwochenende in den Saison-Endspurt geht. Sieben Spiele stehen für den VfL Wolfsburg und den Rest der Liga noch aus, danach ist die nächste enttäuschende Wolfsburger Spielzeit vorüber. So jedenfalls hoffen die...