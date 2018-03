Studium: Guilavogui nutzt die Zeit

Josuha Guilavogui (27) sorgt vor. Der zentrale Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg hat im Winter ein nebenberufliches Studium begonnen, das drei Jahre dauernd wird. An einer Fern-Uni in seiner Heimat will der Franzose einen Bachelor-Abschluss im Fach „Kaufmännische Verwaltung“ ablegen. „Wenn ich...