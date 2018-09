Wolfsburg empfängt Hertha BSC zum Spitzenspiel

Der VfL Wolfsburg will heute gegen Hertha mit einem Sieg an die Erfolge aus den vergangenen Spielen anknüpfen.

Zu einem Verfolgerduell in der Fußball-Bundesliga kommt es am Samstag um 15.30 Uhr zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC. Beide Mannschaften sind mit zwei Siegen überraschend gut in die neue Saison gestartet. Beide können sich mit einem weiteren Erfolg am 3. Spieltag vorerst in der Spitzengruppe festsetzen. Für die Wolfsburger würden drei weitere Punkte ein neuer Startrekord bedeuten. Drei Siege zu Beginn einer Spielzeit gab es in der Bundesliga-Geschichte des VfL noch nie.

Hannover 96 muss nach zwei Unentschieden gegen Dortmund und in Bremen ebenfalls am Samstag bei RB Leipzig antreten. Bislang überzeugten die Niedersachsen in dieser Saison mit zwei guten und couragierten Auftritten. Deutlich mehr Druck als 96 hat deshalb der Gegner aus Leipzig. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick kam mit nur einem Punkt schlecht aus den Startlöchern. Eine Niederlage gegen Hannover würde den Fehlstart des ambitionierten Clubs perfekt machen. dpa