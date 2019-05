3:1 - VfL II ist dem Drittliga-Aufstieg nah

Der VfL Wolfsburg II hat am Mittwochabend vor 4552 Zuschauern im AOK-Stadion einen großen Schritt Richtung Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gemacht. Gegen den FC Bayern München II gewann die U23 des VfL das Relegations-Hinspiel verdient mit 3:1 (3:1) und hat die Tür weit aufgestoßen, im Rückspiel am...