120.000 Nutzer: Neuer Rekord für Stream des VfL Wolfsburg

Nicht nur vor Ort im mit mehr als 4000 Zuschauern gut gefüllten Franz-Fekete-Stadion von Kapfenberg fand das Testspiel des VfL Wolfsburg gegen Fenerbahce Istanbul viel Beachtung. Im Internet brach das 1:1 VfL-Rekorde.

Knapp 120.000 Internetnutzer klickten den Youtube-Stream an, die Anzahl der Abonnenten des VfL-Kanals „Wölfe-TV“ wuchs wegen dieses einen Spiels von knapp 21.000 auf mehr als 35.000. „Unsere Zahlen entwickeln sich in den vergangenen Monaten sehr gut. Über so einen extremen Sprung freuen wir uns natürlich sehr“, sagt Felix Janoschek von „Wölfe-TV“, der die VfL-Testspiele kommentiert.

Vereinzelt hatten die Wolfsburger ihre Vorbereitungspartien schon in der Vergangenheit per Livestream gezeigt, seit dieser Spielzeit läuft’s regelmäßig. Alle fünf Testpartien wurden bisher übertragen, immer mit Janoschek hinterm Mikro. Für ihn ist die Erfahrung relativ neu, „aber mittlerweile kommt die Routine“. Als er am Montagabend sah, dass die 100.000er Grenze geknackt wurde, „musste ich schon mal schlucken. Vor so vielen Leuten spricht man schließlich nicht alle Tage“, sagt er. „Aber es hat natürlich wieder viel Spaß gemacht.“

Am Samstag steht das nächste Testspiel an, in Anif trifft der VfL auf Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. „Wölfe-TV“ hat wieder die Übertragungsrechte, dieses Mal – Stand jetzt – exklusiv. Ob wieder mehr als 100.000 Leute einschalten?