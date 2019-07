Der Fitmacher für Körper und Geist beim VfL Wolfsburg

Wenn sich die Spieler des VfL Wolfsburg im Trainingslager zu Beginn der Einheiten vor Lachen manchmal kaum noch halten können, dann steckt Michael Berktold dahinter. Allerdings ist der 38 Jahre alte Österreicher beim Bundesligisten nicht als Komiker angestellt, sondern als Athletik- und Fitnesstrainer. Im Team von Cheftrainer Oliver Glasner ist Berktold unter anderem fürs Aufwärmen zuständig – und das Thema nimmt er sehr ernst. „Wenn der Spieler zum Training kommt und weiß, was ihn erwartet, dann fördert man mit der Zeit, dass er den Kopf außen vor lässt. Wir wollen die Jungs aber von Anfang an mit den Gedanken komplett auf dem Platz haben“, erklärt er.

Stumpfes Warmlaufen und Stretchen ist beim VfL mittlerweile außer Mode, Berktold setzt auf einen anderen Zugang: komplexe Übungen, die sowohl Körper, Technik sowie Geist aktivieren und die haarklein abgestimmt sind auf die Trainingsinhalte, die danach auf dem Stundenplan stehen. „Es soll Abwechslung geben, die Spieler sollen gefordert und manchmal auch überfordert werden“, sagt er. Auffällig, dass sich bisher keine einzige Übung wiederholt hat. Vor jedem Training baut das Trainerteam neue Übungen auf. „Ich habe den Anspruch, dass kein Warm-Up gleich ist.“ Das Ziel: „Wir brauchen anpassungsfähige Spieler. Und das passiert nicht, wenn sich die Dinge dauernd wiederholen. Daher ist Kreativität gefragt.“

Die ist beim 38-Jährigen offenbar besonders gut ausgeprägt, denn „die Übungen“, sagt er, „findet man in keinem Büchlein. Die Ideen zu den Übungen und Spielchen finden in meinem Kopf statt, auch wenn längst nicht alles klappt, was ich mir ausdenke.“ Bisher läuft aber alles glatt. Kürzlich traten zwei Vierergruppen im Spiele-Klassiker „Vier gewinnt“ gegeneinander an – nur in einer Fußball-Variante. Es lagen je vier rote und gelbe Ringe auf einem abgegrenzten Feld, und daneben verteilt je vier rote und vier gelbe Hütchen. Die Spieler mussten die Hütchen ihrer Farbe in den dazu passenden Ringen platzieren – allerdings mit einer Besonderheit. Pro Team gab es einen Ball, und es durfte nur der Spieler ein Hütchen bewegen, der den Ball in der Hand hielt. So entstand eine Übung, in der sich nicht nur viel bewegt, sondern auch die Wahrnehmung geschult wurde.

Standen die Spieler am Anfang der Vorbereitung wegen der Umstellung aufs neue Training „noch häufig auf der langen Leitung“, wie Glasner zuletzt sagte, erkennt Berktold mittlerweile einen Fortschritt. „Man hat gemerkt, dass es eine Umstellung für viele Spieler war. Aber es läuft immer besser“, sagt er. Sie registrieren, dass der Zugang des neuen Trainerteams funktioniert, dass sie wach sind.

Das ist auch Berktolds Warm-Up-Arbeit geschuldet. „Ich will das Thema nicht nur als Aufwärmen abhandeln, sondern als einen Teil des Trainings, der genau so wichtig ist wie der Rest.“ Seine Motivation rührt aus der eigenen Fußballvergangenheit. „Ich habe selbst gespielt und weiß, wie langweilig das Thema sein kann.“ Daher gibt er sich Mühe, den Spielern besondere Aufwärmspiele anzubieten. „Wir versuchen, das Gehirn zu aktivieren, damit im Anschluss alles wach ist – nicht nur der Körper, sondern auch der Geist.“

Der Diplom-Sportwissenschaftler ist allerdings nicht nur fürs Aufwärmen zuständig, sondern auch für die Fitness des Teams. Und auch in diesem Bereich ist der Zugang ein gänzlich neuer. Dauerläufe stehen nur noch höchst selten an, Kondition, Kraft und Schnelligkeit sollen in komplexen Spielformen mit dem Ball am Fuß entstehen. Einige Fans, die das Wolfsburger Training in Österreich beobachten, mutmaßen, dass der Fitness-Aspekt deutlich zu kurz kommen könnte. „Aber die Angst“, sagt Berktold überzeugt, „kann man den Leuten getrost nehmen.“ Ihn habe neulich ein VfL-Fan darauf angesprochen. „Er hat gefragt, wann hier endlich mal richtig trainiert wird.“ Aber darüber kann Berktold nur schmunzeln. „Es ist in den Köpfen vieler Leute manifestiert, dass hartes Training ohne Ball stattfinden muss, dass nicht gelacht werden darf und dass die Spieler Tränen in den Augen haben müssen.“

Aber Glasner und Berktold wählen einen anderen Weg. „Die Fitness wird zu 100 Prozent auch mit unserer Herangehensweise trainiert. Man braucht nur mit den Spielern zu sprechen. Die sind genauso kaputt wie nach einem Dauerlauf. Nur: Jetzt haben sie noch einen technischen und taktischen Schwerpunkt dazu trainiert. Das ist unsere Art und Weise. Und wir glauben, dass es die Spieler in allen Bereichen leistungsfähig macht.“

Berktold hat schon beim Linzer ASK als Glasners Fitmacher gearbeitet – erfolgreich. „Rein von den physischen Daten waren wir gemeinsam mit RB Salzburg immer ganz vorne dabei.“ Das zeigt ihm: „Wir vertrauen auf unseren Zugang und werden uns von unserem Weg nicht abbringen lassen. Freude und Spaß fördern die Leistungsbereitschaft.“