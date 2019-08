2:1 gegen den 1. FC Köln: VfL Wolfsburg siegt zum Liga-Start

Der VfL Wolfsburg ist erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Dank eines 2:1 (1:0)-Erfolgs gegen Aufsteiger 1. FC Köln ist gleichzeitig das Debüt des neuen Trainers Oliver Glasner geglückt. Die Tore vor 25.000 Zuschauern in der VW-Arena erzielten Maximilian Arnold (16. Minute) und Wout Weghorst (60.), Simo Teroddes Anschlusstor (90. + 1) kam zu spät. Glasner hatte im Vergleich zum 5:3-Sieg nach Verlängerung gegen Drittligist Halle im DFB-Pokal nur eine Änderung in der Aufstellung vorgenommen. Neuzugang Xaver Schlager spielte im 3-4-3-System im zentralen Mittelfeld an der Seite Arnolds. Im Aufgebot gab‘s zudem einen kurzfristigen Tausch. Für Admir Mehmedi (angeschlagen) saß Elvis Rexhbecaj auf der Bank.

Wunderschöner Treffer von Arnold - und ein Aufreger

Die erste Chance der Partie hatte der Aufsteiger. Nach John Anthony Brooks‘ schlampigem Zuspiel verlor Arnold den Ball, der über Dominick Drexler zu Anthony Modeste kam. Dessen Schuss fälschte VfL-Kapitän und Abwehrchef Josuha Guilavogui gerade noch so ab (11.). Durchatmen bei Glasner, der nun aber sah, wie sein Team besser wurde.

VfL Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen den 1. FC Köln VfL Wolfsburg gewinnt 2:1 gegen den 1. FC Köln Im Heimspiel gegen den 1. FC Köln sicherten sich die Wölfe am Samstag dank der Treffer von Maximilian Arnold und Wout Weghorst drei Punkte. Foto: dpa Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Guilavogui wurde beim Kopfball noch gestört (15.), aber kurz darauf klingelte es. Arnold nahm einen Klärungsversuch aus dem Kölner Strafraum volley und traf - ein wunderschöner Treffer. Arnold jubelte und zeigte mit Daumen und Zeigefinger den Buchstaben L. Es war ein Gruß an seinen Sohn Lio, der kürzlich zur Welt gekommen war. Ansonsten geschah nicht viel in Hälfte 1. Beide Teams brauchen offenbar noch Zeit, um sich an die Ideen ihrer neuen Coaches zu gewöhnen. Wie Glasner beim VfL legte auch Achim Beierlorzer beim 1. FC zu Vorbereitungsbeginn los.

Einen Aufreger gab es aber noch: Guilavogui brachte Drexler in Minute 32 im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Sven Jablonski pfiff nicht, und auch der Kölner Videokeller meldete sich nicht. Zumindest diskutabel...

Verdiente Führung der Wolfsburger

Hälfte 2 begann gemächlich, der VfL hatte den Gegner im Griff und setzte über Felix Klaus erste Nadelstiche. Das 2:0 erzielte aber der Torjäger vom Dienst: Weghorst. Schlager und Victor hatten die Kölner im Spielaufbau aggressiv attackiert und so den Ball erobert.

Der Neuzugang aus Österreich schickte den Niederländer auf die Reise, und der traf zum 2:0 (60.). Eine verdiente Führung, die Wolfsburger kontrolliert über die Zeit brachten. Der Dreier zum Start war unter Dach und Fach, weil der FC über Simon Terodde und Jonas Hector in der Schlussphase nur Halbchancen zustande brachte. Erst in der Nachspielzeit gelang den ansonsten sehr biederen Kölnern der Anschlusstreffer durch Terodde nach einer verunglückten Klärungsaktion des Wolfsburgers Robin Knoche. Am VfL-Erfolg änderte das nichts mehr.

Nächsten Sonntag (18 Uhr) geht‘s für den VfL zu Hertha BSC.