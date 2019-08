VfL-Kapitän Guilavogui gibt zu: Hätte Strafstoß geben können

Die neue Bundesliga-Saison des VfL Wolfsburg war gerade erst eine gute halbe Stunde alt, als es die erste sehr strittige Szene gab. Kapitän Josuha Guilavogui kam beim Stand von 1:0 im Strafraum im Duell mit seinem Gegenspieler Dominick Drexler vom 1. FC Köln zu spät und traf ihn am Unterschenkel. Der Strafstoßpfiff von Schiedsrichter Sven Jablonski aus Berlin blieb allerdings aus.

Der Berliner überprüfte die strittige Szene zudem nicht einmal am Monitor. Warum? „Der Schiedsrichter meinte zu mir, dass ich zu früh abhebe“, erklärte Drexler nach der 1:2-Niederlage seiner Kölner beim VfL. „Aber wenn ich nicht abhebe, rammt mich Guilavogui komplett weg. Er kommt zu spät, ich spitzele den Ball weg.“ Und auch der Beschuldigte selbst sprach von Glück, dass Jablonski das Foul übersehen hatte. „Ich muss ehrlich sein: Das hätte ein Strafstoß sein können“, so der VfLer. Bitter für den Aufsteiger, dem trotz des Videobeweises eine große Chance auf den zwischenzeitlichen Ausgleich genommen wurde.

Die Szene war eine der wenigen, in der Guilavogui nicht gut aussah. Erstmals agierte der 28 Jahre alte Franzose in einem Bundesliga-Spiel in der Abwehrmitte einer Dreierkette. Unter dem neuen Trainer Oliver Glasner hat er einen Positionswechsel vollzogen. Raus aus dem Mittelfeld, rein in die Abwehr. Guilavogui fühle sich sehr wohl in dieser Rolle, sagt er, „aber es gibt auch noch viel zu verbessern“. Er brauche etwa noch mehr Erfahrung, um besser unterscheiden zu können zwischen Momenten, in denen er aus der Abwehrkette herausrückt und Szenen, in denen er lieber im letzten Glied verharrt. „Ich lasse noch oft Löcher in meinem Rücken“, sagt der Franzose. Doch von Spiel zu Spiel und von Trainingseinheit zu Trainingseinheit laufe es besser.

Gegen Köln zeigten sich Guilavogui und seine Abwehrkollegen Robin Knoche und John Anthony Brooks meist sehr konzentriert. „Sie haben speziell in der zweiten Hälfte nichts mehr zugelassen, nur spät im Spiel hatten sie Abstimmungsprobleme“, sagt Trainer Glasner. Unmittelbar vor dem Kölner Treffer zum 1:2 durch Simon Terodde hatte Knoche einen langen Ball in den Lauf des Stürmers verlängert, der diese Chance in der Nachspielzeit nutzte. „Das war zu einfach“, kritisiert Guilavogui. Ein Spiel ohne Gegentor zu Saisonbeginn hätte einen noch besseren Start bedeutet.