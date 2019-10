So verbrachten die VfL-Profis ihr langes Wochenende

Zu vier freien Tagen in Folge kommen Fußballprofis in einem normalen Saisonverlauf fast nie. Doch Oliver Glasner hat auf die Belastung der intensiven Wochen, die sowohl hinter als auch vor den Spielern seines VfL Wolfsburg liegen, reagiert und seine Mannschaft in den Kurzurlaub geschickt. Von...