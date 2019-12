Arnold schießt den VfL Wolfsburg zum 2:1-Sieg

Der VfL Wolfsburg hat den Tabellenführer gestürzt: In einem packenden Bundesliga-Spiel schoss Maximilian Arnold die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg – und das war absolut verdient. In der ersten Hälfte hatten Xaver Schlager für den VfL und Breel Embolo für...