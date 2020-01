VfL Wolfsburg: Trainer Glasner will mündige Spieler

Die Zeit rennt, das stellt auch Oliver Glasner wieder fest. Der Trainer des VfL Wolfsburg sagt am sechsten Tag des Trainingslagers in Portugal: „Die Einheiten sind schon mehr oder weniger abgeschlossen.“ Denn am Freitag stehen zwei Testspiele gegen den FC Seoul (13 Uhr) und Servette Genf (16 Uhr)...