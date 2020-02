Gerhardt: Mit Torgefahr Chance beim VfL Wolfsburg genutzt

Die vergangene Woche mit dem Achtelfinaleinzug in der Europa League und dem 4:0 seines VfL Wolfsburg gegen Mainz dürfte Yannick Gerhardt in nachhaltiger Erinnerung behalten. Nachdem er in der Hinrunde unter Trainer Oliver Glasner kaum zum Zug gekommen war, könnte der Februar für den 25-Jährigen die...