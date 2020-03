Die RB-Ohrfeige und ihre Lehren für den VfL

Nach zwei freien Tagen müssen die Profis des VfL Wolfsburg am Mittwochvormittag wieder auf der Matte stehen. Dann fällt der Startschuss für die Vorbereitung auf das Bundesliga-Heimspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr). Zu Hause? Gegen RB? An diese Kombination haben die Grün-Weißen ganz...