Profi-Keeper Kasten tritt für den VfL Wolfsburg an

Casteels verrät: So sieht der Alltag in diesen Tagen aus

In der Bundesliga ruht der Ball? Von wegen! Naja, zumindest in der virtuellen Welt rollt das Leder weiter. Eigentlich ist die Saison in der „Virtual Bundesliga“ der E-Sportler zwar bereits vorbei. Für den VfL Wolfsburg mit Benedikt Saltzer („SaLz0r“) an der Spitze sprang dabei ein guter fünfter Platz heraus. Doch nun hat sich die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zum Zeitvertreib etwas Neues einfallen lassen: die „Bundesliga Home Challenge“. Für den VfL wird neben Saltzer Profi-Torhüter Lino Kasten an die Konsole gehen.

Es ist bereits die zweite Runde in diesem neuen Wettbewerb, in der ersten waren die Wolfsburger noch nicht vertreten . Damit stehen sich am Samstag und Sonntag 29 Vereine aus der 1. und 2. Liga gegenüber sowie ein Schiedsrichter-Team, bestehend aus Deniz Aytekin und Daniel Schlager. In den Zweier-Teams der Bundesligisten ist immer mindestens ein Fußballprofi dabei. Gespielt wird das beliebte „Fifa 20“ auf der Playstation, eine Partie dauert dabei 25 Minuten. Noch ein nicht ganz unwichtiges Detail: Es wird im „85er-Modus“ gespielt. Das bedeutet, dass alle Teams dieselbe Stärke (nämlich 85) haben. So entscheidet das spielerische Können über Sieg und Niederlage.

Der VfL bekommt es bei seiner Premiere mit einem Bundesliga-Rivalen zu tun: Am Sonntag ab 18.50 Uhr ist Schalke 04 der Gegner. Welcher Profi bei den Königsblauen den Controller in der Hand haben wird, soll erst am Donnerstag bekanntgegeben werden. Doch in jedem Fall hat das Schalker Duo den vermutlich prominentesten Trainer des Turniers hinter sich: S04-Legende Huub Stevens.

Für den VfL zahlt sich nun aus, dass er sich schon lange mit dem Thema E-Sports auseinandersetzt. Mit Saltzer kann der Klub einen mehrfachen deutschen Meister ins Rennen schicken. Und der 19-jährige Kasten gilt im Team des VfL als bester Spieler. Spannend wird’s allemal, auch wenn die „Home Challenge“ in keine sportliche Wertung eingeht.

Wer zuschauen möchte: Die Livestreams beginnen jeweils ab 15.30 Uhr auf den Youtube-Kanälen der Bundesliga.