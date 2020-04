VfL Wolfsburg: Auch Schlager spendet ein Prozent

Pernille Harder, Weltklasse-Spielerin des VfL, macht es bereits, auch andere bekannte Namen wie Mats Hummels, Giorgio Chiellini oder Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann sind dabei. Sie spenden ein Prozent ihres Monatsgehalts dauerhaft an die gemeinnützige Initiative „Common Goal“, die mit dem Geld Gutes tut. Mit Xaver Schlager ist nun der erste Fußballer des VfL dabei.

Juan Mata, Spanier in Diensten von Manchester United, ist einer der Mitbegründer der Initiative, die soziale Projekte weltweit unterstützt. Die Ex-Wolfsburger Daniel Didavi und Alexander Esswein sind ebenso schon an Bord wie Liverpools Coach Jürgen Klopp. Nun also auch Schlager. Seine Beweggründe legte der 22-jährige Österreicher im Gespräch mit dem „Kicker“ dar. „Es geht mir als Fußballprofi finanziell sehr gut, und ich möchte meinen Beitrag leisten, damit etwas Sinnvolles zu tun“, sagt Schlager, der vor der Saison von RB Salzburg zum VfL gekommen war. Er erklärt weiter: „Ich kann bei ,Common Goal’ mitentscheiden, wohin mein Geld fließt. Es gibt viele Möglichkeiten. Die Idee hat mich überzeugt, und bei uns Fußballern tut es keinem weh, ein Prozent seines Gehalts abzugeben.“