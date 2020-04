Serie, Film, Buch, Spiel: VfL-Profis geben ihre Tipps

Die ganze Welt ist wegen der Corona-Pandemie beeinträchtigt, auch der Fußball findet derzeit nur im Energiesparmodus statt. Die Profis verbringen viel mehr Zeit als üblich in ihren eigenen vier Wänden und mit ihren Familien. „Das ist das Positive an der Situation“, sagte Daniel Ginczek zuletzt. Der Angreifer des VfL Wolfsburg ist einer von fünf Profis, die unserer Zeitung ihre ganz persönlichen Empfehlungen gegeben haben. Wir fragten Ginczek, Josuha Guilavogui, Pavao Pervan, Xaver Schlager und Maximilian Arnold nach ihren Favoriten in den Kategorien Buch, Film, Serie sowie Spiel. Und wollten wissen, ob sich die Kochkünste der Fußballer verbessert haben. Hier kommen die Antworten.

Buchtipps: Wer erwartet, dass die VfLer nur lustige Taschenbücher im Schrank stehen haben, der irrt. Und zwar gewaltig. Pavao Pervan macht den Anfang. Der 32 Jahre alte Torhüter aus Österreich liest „Die Schriften von Accra“ von Paulo Coelho. „Dieses Buch bietet Antworten auf die großen Fragen der Menschen und ist sehr inspirierend“, erklärt er. Auch Josuha Guilavogui beschäftigt sich tiefergehend mit dem Thema Menschheitsgeschichte. Der VfL-Kapitän hat „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Noah Harari gelesen und war begeistert. „Ich interessiere mich sehr für unsere Vergangenheit. Und der Autor erklärt viele Dinge sehr interessant“, sagt er. Hararis Zukunftsversion „Homo Deus“ liegt schon auf Guilavoguis Nachttisch bereit. Xaver Schlager widmet sich einem schweren Thema. Der Österreicher liest „… trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“ von Viktor Frankl. Schlager beschäftige sich gerne mit Themen, die ihn weiterbringen, die ihn fordern, verriet er zuletzt. „Jetzt lese ich noch mehr als zuvor“, sagt er. Ginczeks Wahl: „Mamba Mentality“, die Biographie der zu Beginn des Jahres verstorbenen Basketball-Legende Koby Bryant. „Das habe ich kurz vor seinem Tod gelesen“, sagt der VfL-Stürmer. „Über ihn bin ich zu dem Sport gekommen, war seinetwegen schon in meiner Jugend Fan der Los Angeles Lakers. Es ist schon einzigartig, wie hoch sein Aufwand war, seine Detailarbeit, seine Analysen der Gegner, aber auch von sich selbst. Dazu hat er viele seiner Mitmenschen inspiriert. Das Buch ist sehr beeindruckend.“ Arnold ist in dieser Frage pragmatisch. Der Mittelfeldspieler beschäftigt sich mit dem Buch „Zehn kleine Zappelfinger, für meinen Sohn“, sagt er lachend.

Filmtipps: Guilavogui wählt einen Klassiker. „Rocky“ mit Sylvester Stallone. Aber eine besondere Variante aus der Reihe. „Rocky IV, der Kampf des Jahrhunderts, in dem Rocky gegen den russischen Kämpfer Ivan Drago bestehen muss. Ein geiler Film“, sagt der Franzose. Pervan schaute sich zuletzt den oscarprämierten Streifen „Parasite“ an. „Dieser Film thematisiert die soziale Spaltung in der Gesellschaft und bietet zugleich viel schwarzen Humor“, sagt der Torhüter. Als erste fremdsprachige Produktion in der Geschichte der Oscarverleihung erhielt der südkoreanische Film im Januar den Preis für den besten Film des Jahres. Ginczeks Liebling ist „Gesetz der Rache“, in dem ein Vater seine Familie verliert und dieses Verbrechen mit vielen cleveren Zügen und Tricks rächt. Schlager widmet sich hier einem Klassiker: „Die The-Dark-Knight-Trilogie von Christopher Nolan“, sagt der Österreicher. Der selbstlose Multimillionär Bruce Wayne geht dabei knallhart gegen die übelsten Schurken von Gotham vor.

Serientipps: Apropos Batman. „Ich habe vor kurzem Gotham beendet“, sagt Ginczek. „Ich bin riesiger Batman-Film. Der war immer mein Lieblings-Superheld.“ Die Österreicher empfehlen einen US-Amerikaner. Aber nicht irgendeinen. Sondern „His Airness“, Michael Jordan. Seit vergangener Woche läuft beim Streamingdienst Netflix die Serie „The Last Dance“, die die Karriere der Basketball-Legende der Chicago Bulls sehr nah nachzeichnet mit einigen Details und spannenden Videoaufnahmen aus dem Leben Jordans bestückt ist, der sechs Meisterschaften mit den Bulls gewann. Die NBA selbst bezeichnet ihn selbst als besten Basketballspieler aller Zeiten. Schlager und Pervan schauen deswegen genau hin. „Ich möchte einfach mehr über das Leben und die Einstellung eines der größten Sportler der Geschichte erfahren“, sagt der Torhüter. Arnold wird hier politisch. „Wir haben ,House of Cards’ entdeckt“, sagt er. Francis Underwood greift in den USA nach der politischen Macht im „Weißen Haus“. Seinen Weg an die Spitze der Regierung schlägt er aber nicht nur mit legalen Mitteln. Guilavogui taucht derweil in die Unterwelt ab. Er guckt gerade „Power“, eine Serie über einen Nachtclubbesitzer in New York, der aber ein Doppelleben führt (bei Amazon Prime). Guilavoguis Urteil: „Ü-ber-ra-gend.“

Spieletipps: Pervan gibt sich gesichtsakrobatisch. „Ich mache verschiedene Grimassen, um unser Baby zum Lachen zu bringen. Es gibt nichts Schöneres für uns, als ihn lachen zu sehen“, sagt er. Sohn Leo ist erst wenige Wochen alt. Bei Schlager wird „Nobody is perfect“ gespielt. Hier gilt: „Wer besser spinnt, gewinnt.“ Bei Familie Ginczek wird ein Gesellschaftspiel-Klassiker gezockt. „Uno ist ganz vorne dabei“, sagt der Stürmer, der vor kurzem zum dritten Mal Vater einer Tochter geworden ist. Die kann natürlich noch nicht mitspielen, aber mit den beiden Älteren klappt das bereits. „Wir spielen oft mit offenen Karten, da kann ich natürlich ein wenig beeinflussen, wer gewinnt“, sagt er. „Dann gibt es keinen Streit.“ Auch bei Familie Arnold kommen die Karten auf den Tisch. „Meine Frau und ich spielen zusammen Skip-Bo, und mittlerweile“, so der 25-Jährige, „gewinne ich.“

Küchentipps: Tiefkühlpizza oder Fast Food kommt bei den Profis ohnehin nur selten auf den Tisch. In der Phase ohne richtigen Trainings- und Spielrhythmus wohl noch seltener. Pervan schwört auf Lachsfilet vom Räucherbrett. „Ich mariniere den Lachs mit Honig, Chili, Limettenabrieb, Salz und Pfeffer und grille ihn auf dem Räucherbrett. Dazu gibt es Süßkartoffeln und einen gemischten Salat.“ Fertig. Klingt doch top. Ginczek verrät, in diesem Leben kein leidenschaftlicher Koch mehr zu werden. „Kann ich nicht, macht mir keinen Spaß.“ Familie Arnold bereitet zusammen verschiedene Speisen vor, und Guilavogui zieht den Hut vor seine Freundin Alizée. „Sie kocht richtig gut“, sagt er. Dennoch bereite er häufig das Frühstück zu „und abends stehe ich gerne am Grill.“ Na dann: Bon Appetit.