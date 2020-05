Heiko Herrlichs Wartezeit endet gegen den VfL Wolfsburg

Foto: Klaus Rainer Krieger via www.imago-images.de / imago images/Krieger

Seit fast auf den Tag genau zwei Monaten ist Heiko Herrlich Trainer des FC Augsburg. Der Ex-Profi folgte auf Martin Schmidt, unter dem den Süddeutschen wochenlang kaum noch Erfolge gelangen waren. Daher trennte sich der FCA vom vormaligen Coach des VfL Wolfsburg und setzte Herrlich ans Steuer, das er nun seit zwei Monaten in den Händen hält. Nur: Auf sein Pflichtspiel muss der 48-Jährige noch warten. Die Corona-Pandemie hat die Bundesliga lahmgelegt, ehe er sein Debüt feiern konnte. In genau einer Woche wird es dazu nun kommen. Der FCA empfängt zum Liga-Neustart den VfL (Samstag, 15.30 Uhr). Und Herrlich darf endlich so richtig loslegen.

