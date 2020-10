So beurteilt Jörg Schmadtke den Start und die Transfers

Jörg Schmadtke kann sich am Montagvormittag Zeit nehmen fürs Gespräch, denn der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg hat seine bereits Hausaufgaben erledigt. Während in München, Bremen und Berlin noch teils mehrere Fußballer geholt und verkauft wurden, blieb beim VfL Wolfsburg am „Deadline Day“, dem letztmöglichen Transfertag, alles ruhig. Jetzt geht der VfL nach einem gehetzten Start mit sieben Spielen in drei Wochen in die Länderspielpause. Schmadtke zieht eine erste sportliche Zwischenbilanz und ordnet die VfL-Transferperiode ein.

Sportlich: Drei Siege (einer im DFB-Pokal, zwei in der Europa-League-Quali), drei Remis (alle in der Bundesliga) und eine Niederlage (im letzten Quali-Spiel) stehen nach dem ersten Block zu Buche. Das 0:0 am Sonntag gegen den FC Augsburg bildete dessen Abschluss. „Von der Herangehensweise und der Einsatzbereitschaft war das gut. Die Spieler sind 120 Kilometer gerannt, die Reaktion war da und positiv. Sie hatten die Enttäuschung des Donnerstags mitgeschleppt. Das Spiel war daher schon harte Arbeit und schwer für die Köpfe. Aber das haben die Spieler gut gemacht“, sagt Schmadtke. Der Auftritt ist wichtig Dass es nicht zum ersten Sieg dieser Bundesliga-Saison gereicht hat, sei schade. Aber: „Es ist wichtig zu sehen, wie die Mannschaft auftritt“, sagt Schmadtke. Beim 0:0 gegen Leverkusen „haben wir schon ein gutes Spiel gemacht“, das 1:1 in Freiburg „haben wir mit einer großen Rotation erkämpft“ und „uns nun gegen Augsburg einen Punkt erspielt. Wir hätten auch gewinnen können oder sollen, wobei Augsburg gefährliche Konter gesetzt hat“. Es fällt nicht leicht, diesen VfL-Start zu bewerten. Klar ist: Er ist eher ernüchternd als euphorisierend. Und für Enttäuschung sorgt besonders das 1:2 in der Europa-League-Quali gegen AEK Athen. „Unser Start wird ein Stück weit überdeckt von dieser Niederlage“, sagt Schmadtke. Das sportliche Abschneiden dieser Saison ist damit bereits früh negativ belegt, aber auch im finanziellen Ergebnis fehlt „ein zweistelliger Millionenbetrag“, sagt der Geschäftsführer. Chance auf Einnahmen vertan Zu den fehlenden Einnahmen aus dem internationalen Geschäft kommen die ausbleibenden Zuschauereinnahmen durch die Corona-Pandemie. Zwei große Geldblöcke, die auch die VW-Tochter treffen. „Wir haben unsere Planung seriös als Kaufleute gemacht“, sagt Schmadtke. „Zuschauerfehleinnahmen sind keine Überraschung mehr, die waren eingeplant. Aber wir hätten unser Ergebnis deutlich verbessern können.“ Durch eine gute Saison in der Europa League. Doch diese hat der VfL mit einem schwachen Auftritt in Athen leichtfertig verspielt. Düstere Wolken bei Pleite Jetzt gilt die Konzentration dem DFB-Pokal (der Gegner für Runde 2 wird noch ausgelost) und der Bundesliga. Nach drei Unentschieden bei 1:1 Toren stehen die Wolfsburger auf Rang 15. „Solange man unentschieden spielt, weiß keiner so genau, wohin es geht“, sagt Schmadtke. „Man kann rummäkeln oder auch nicht. Gewinnt man das nächste Spiel, ist alles gut. Verliert man es, werden die düsteren Wolken herbeigerufen.“ Damit schärft der Geschäftsführer schon mal die Sinne für die VfL-Partie bei Borussia Mönchengladbach nach der Länderspielpause. Zeit für Bewertung Nervosität will der erfahrene Schmadtke aber nicht aufkommen lassen. „Mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen wären wir einverstanden gewesen. Jetzt haben wir drei. Aber man sollte alles in den Gesamtzusammenhang stellen. Man kann sagen, dass wir nur ein Tor geschossen haben. Das stimmt. Es stimmt aber auch, dass wir nur ein Gegentor bekommen haben. Die Frage ist immer: Ist das Glas halb voll oder halb leer. Beide Betrachtungsweisen haben ihre Berechtigung.“ Klar ist für Schmadtke: „Eine Standortbestimmung zum jetzigen Zeitpunkt ist noch viel zu früh. Sieben bis zehn Spieltage sollten durchgelaufen sein, um ein bisschen erkennen zu können, wohin es laufen kann.“ Transfers: Maxence Lacroix (20, FC Sochaux, 5 Millionen Euro) und Bartosz Bialek (18, Lubin, 5 Millionen Euro) haben sich beim VfL bereits eingefunden. In der ersten Oktober-Woche kamen mit Ridle Baku (21, Mainz, 9 Millionen Euro) und Maximilian Philipp (26, Dinamo Moskau, Leihe mit Kaufoption) noch zwei hoffnungsvolle Zugänge dazu. Baku feierte beim 0:0 gegen Augsburg bereits sein Debüt im VfL-Trikot. „Er ist auf der rechten Seite und im Mittelfeld vielseitig einsetzbar“, sagt Schmadtke, der in Baku ein „hoffnungsvolles Talent mit Bundesliga-Erfahrung“ sieht, der zudem deutscher U-Nationalspieler ist. „Wir glauben, dass er für unsere Gruppierung eine sinnvolle Verstärkung ist.“ Philipp, der Anti-Rambo Mit Philipp hatte sich der VfL bereits im vergangenen Sommer auf einen Wechsel verständigt, konnte und wollte aber die von Borussia Dortmund aufgerufenen 20 Millionen Euro Ablöse nicht zahlen. Moskau aber packte zu und verpflichtete den Angreifer. Jetzt ist der 26-Jährige mit einem Jahr Verspätung in Wolfsburg angekommen. Dass Schmadtke bereits vor einem Jahr mit Philipp klar gewesen war, „hat einiges vereinfacht, weil wir uns aus den Gesprächen kannten. In Corona-Zeiten ist es ja schwieriger, persönliche Kontakte vernünftig zu initiieren und aufrecht zu erhalten“. Der Sportchef beschreibt den 26-Jährigen als einen Spieler, der sich gut zwischen den Linien bewegen und auf den Außen sowie in der Mitte agieren kann. Oder etwas plakativer: „Er ist kein Rambo im Zentrum, sondern ein spielender Stürmer.“ Nach der einjährigen Leihe kann der VfL den Anti-Rambo dann für angeblich 12 Millionen Euro Ablöse fest unter Vertrag nehmen. „Wir schauen in dem Jahr, wie wir zusammenpassen. Dann sehen wir weiter.“ Jetzt sind Trainer und Team dran Baku und Philipp sind die letzten Puzzle-Teile, die den VfL wieder ins internationale Geschäft führen sollen. „Ich glaube, wir haben die Qualität im Kader, um nächstes Jahr wieder europäisch zu spielen“, sagt Marcel Schäfer, der Sportdirektor. Auch Schmadtke ist zufrieden: „Wir haben alles erledigt.“ Kein Leistungsträger hat den Klub verlassen, dazu wurden vier junge und entwicklungsfähige Zugänge verpflichtet. Das Management hat seine Arbeit gemacht. Jetzt liegt es an Trainer und Mannschaft, vor allem in der Offensive gefährlicher zu werden. Im nächsten Block stehen für den VfL vier Bundesliga-Partien an. In Mönchengladbach, gegen Bielefeld, in Berlin, gegen Hoffenheim. Danach wird schon deutlicher zu erkennen sein, wohin die Reise des VfL in dieser Saison gehen kann.