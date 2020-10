Vetternwirtschaft wegen des Sohnes? Das sagt Jörg Schmadtke

Vier Neuzugänge stehen für den VfL Wolfsburg in dieser Saison auf dem Rasen: Maxence Lacroix in der Abwehr, neben ihm Ridle Baku, und vorne sollen die neuen Angreifer Bartosz Bialek sowieo Maximilian Philipp für mehr Torgefahr sorgen. Doch neben den vier Zugängen für das Geschehen auf dem Platz hat sich der Bundesligist noch die Dienste eines neuen Chefscouts gesichert: Nils Schmadtke. Der 31-Jährige wird das Auge des Klubs von der Tribüne aus sein – und er ist der Sohn von VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

Nachdem der Klub die Installation des neuen Leiters der Scoutingabteilung Ende vergangener Woche öffentlich gemacht hat, kommentierten einige Nutzer in den sozialen Medien, dass dieser Schritt doch ein Fall von Vetternwirtschaft sei. Doch den Vorwurf räumt der Wolfsburger Sportchef gekonnt beiseite. „Ich weiß, welche Dinge daraus konstruiert werden“, sagt er. „Natürlich ist Nils mein Sohn. Aber er darf nun nicht im Fußball arbeiten, weil ich seit 35 Jahren im Fußball arbeite? Ich verstehe, dass einige Menschen das manchmal nicht verstehen, aber das ist weder mein Problem noch das meines Sohnes oder das des VfL. Diese Personalie ist nicht durch eine Geburtsurkunde entschieden worden, sondern durch Fachlichkeit. Die Frage ist doch: Ist Nils Schmadtke in der Lage, in der Scoutingabteilung zu arbeiten: ja oder nein? Und die Frage ist von Marcel Schäfer beantwortet worden.“

Mit einem klaren Ja. Der Sportdirektor ist fürs Scouting zuständig, daher betonte der VfL in der Mitteilung zur Installation Schmadtke Juniors, dass Schäfer dafür verantwortlich zeichne. Der ehemalige Wolfsburger Profi sagt: „Ich kenne Nils schon lange, wir waren bereits während meiner Zeit in den USA im Austausch und standen immer in regelmäßigem Kontakt. Nils besitzt in der Branche einen hervorragenden Ruf und wird ein wichtiges Bindeglied in unserer Scouting-Arbeit sein.“

Sportchef Schmadtke will aber nicht den Eindruck erwecken, überhaupt gar nichts mit der Personalie zu tun gehabt zu haben. „Ich kenne den Jungen eben seit mehr als 30 Jahren“, sagt er lachend. „Natürlich bekomme ich da Dinge mit, und natürlich spreche ich mit Marcel und mit meinem Sohn.“ Aber: „Das Scouting ist eine Abteilung des Sportdirektors. Marcel Schäfer hat da den Hut auf und hatte die Idee vorangetrieben.“

Schon beim 1. FC Köln arbeiteten Vater und Sohn zusammen. Und auch im Rheinland kam sofort der Verdacht der Vetternwirtschaft auf. Beim FC berichtete Scout Schmadtke junior dann nicht direkt an Sportchef Schmadtke senior, sondern unterstand dem damaligen Sportdirektor Jörg Jakobs, berichtet der Kölner Express. Ein ähnliches Modell wie nun in Wolfsburg.