Elf Millionen Euro: Versicherung zahlt für das Camacho-Aus

Weil er nicht mehr ohne Schmerzen laufen konnte, beendete Ignacio Camacho kürzlich seine Fußball-Karriere nach zwei Jahren ohne Pflichtspieleinsatz für den VfL Wolfsburg. „Mein Fuß hat Basta gesagt“, erklärte der 30 Jahre alte Spanier in einer emotionalen Rede. Der Klub hat mit Camacho einen Mittelfeldspieler verloren, der im fitten Zustand eine Bereicherung war.

14 Millionen Euro hatte der ehemalige VfL-Sportdirektor Olaf Rebbe im Sommer 2017 für den Spanier an den FC Malaga überwiesen. Und zugleich eine Versicherung abgeschlossen, von der der Klub heute profitiert. Denn der VfL sicherte den kostspieligen Transfer mit einer Marktwertversicherung ab. Das ist ein üblicher Vorgang. „Kicker“ und „Bild“ berichten, dass etwas weniger als zehn Prozent der Kaufsumme gegen eine mögliche Invalidität eingesetzt wurden. Die trat nun ein. Und daher erhält der VfL von der Versicherung elf Millionen Euro – zumindest ein positiver Nebenaspekt dieses Sportler-Dramas.

Camacho bleibt übrigens in der VW-Stadt und absolviert beim VfL ein Trainee-Programm, das, so Geschäftsführer Jörg Schmadtke, in einer Festanstellung münden soll. In welcher Funktion, das zeigt sich im Laufe der zwei Jahre.