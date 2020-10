Yannick Gerhardt: Verlängern oder verduften?

Die außergewöhnlichste Transferperiode der Bundesliga-Geschichte ist gerade erst zu Ende gegangen. Der VfL Wolfsburg hat mit Maxence Lacroix, Bartosz Bialek, Ridle Baku und Maximilian Philipp vier Neuzugänge geholt. Obwohl der Markt nun bis Januar geschlossen ist, kommt die Arbeit am Kader nicht zum Erliegen. Im Gegenteil. Jetzt werden die Weichen innerhalb des Kaders gestellt. Wessen Vertrag läuft aus? Wer soll bleiben? Wer soll gehen?

Philipp für 11 Millionen zu kaufen

Bei fünf Spielern endet nach heutigem Stand das Arbeitsverhältnis Ende Juni 2021. Das größte Fragezeichen schwebt über der Zukunft Yannick Gerhardts. Jeffrey Bruma und Yunus Malli werden den VfL dann verlassen, Ersatz-Keeper Niklas Klinger voraussichtlich auch. Und der ausgeliehene Philipp darf für rund elf Millionen Euro fest von Dinamo Moskau verpflichtet werden. Passiert nichts Unvorhergesehenes, macht der VfL im nächsten Sommer Nägel mit Köpfen in dieser Personalie. Bleibt noch Gerhardt.

Lose Anfragen für Gerhardt

In der gerade geendeten Transferperiode gab es nach Informationen unserer Zeitung einige lose Anfragen für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler. Doch alle wurden abgeblockt. Stephan Engels, der Berater Gerhardts, erklärt: „Es gehört sich so, dass man nach so langer Zeit und so vertrauensvoller Zusammenarbeit zunächst mit dem VfL spricht.“ Diese Gesprächsrunde steht offenbar bald an. „Wir sind in einem vernünftigen Austausch“, so VfL-Sportchef Jörg Schmadtke.

„Yannick muss entscheiden“

Verlängert Gerhardt seinen Vertrag bei den Wolfsburgern oder müssen diese ihn ablösefrei ziehen lassen? Darüber werden die Gespräche Aufschluss geben. „Danach muss Yannick entscheiden, was für ihn wichtig ist“, sagt Engels, mit dessen Sohn Mario (Sparta Rotterdam) der VfLer bestens befreundet ist.

Gerhardt wird mit Blick auf seine Zukunft die sportliche Perspektive in den Fokus rücken. Die war beim VfL eigentlich immer in Ordnung für ihn. Er war im Sommer 2016 für 13 Millionen Euro Ablöse aus Köln gekommen und gehörte unter den Trainern Dieter Hecking, Valérien Ismaël, Martin Schmidt, Andries Jonker und Bruno Labbadia immer mindestens zum erweiterten Kreis der Stammspieler.

Anfangsprobleme unter Glasner

Doch als Oliver Glasner im vergangenen Sommer übernahm, sank Gerhardts Stellenwert rapide. Die Hinrunde war mit nur neun Einsätzen, von denen lediglich zwei über die volle Spielzeit gingen, ernüchternd. Erst im Laufe der Rückrunde bekam Gerhardt mehr Vertrauen von Glasner. Mittlerweile gehört der Mittelfeldspieler auch unter dem 46 Jahre alten Österreicher ganz fest zum erweiterten Kreis der Stammspieler.

Doch reicht Gerhardt diese Rolle? Er ist mit 26 Jahren in einem Alter für eine Hauptrolle. Teilzeitauftritte verhindern den berühmten „nächsten Schritt“ in seiner persönlichen Entwicklung. Derzeit spüre der Mittelfeldspieler das Vertrauen und die Wertschätzung des Klubs, sagt sein Berater Engels.

Wie es für Gerhardt in Wolfsburg weitergeht, werden die Gespräche in den nächsten Wochen zeigen. Verlängern oder verduften – beides ist möglich.